«Обувь России» завершит маркировку остатков товаров до конца января

Группа компаний «Обувь России» с конца декабря прошлого года начала маркировать остатки товаров, хранящихся на складах и представленных в магазинах компании. В процесс маркировки включены все магазины сети, а это более 900 торговых точек в более 360 городах. Перед компанией стоит задача завершить маркировку остатков к 1 февраля 2020 года.

— На текущий момент мы полностью готовы к обязательной маркировке обуви, которая стартует с 1 марта 2020 года. Мы наладили все технологические процессы, приобрели оборудование и доработали программное обеспечение. С нашей точки зрения, введение маркировки положительно повлияет на рынок, поскольку сделает его более цивилизованным, а конкуренцию более честной. Кроме того, благодаря маркировке вырастет уровень доверия покупателей к производителям и ритейлерам, так как в любой момент времени любой потребитель сможет получить информацию об истории товара, его происхождении и характеристиках, — отметил IT-директор ГК «Обувь России» Дмитрий Карпенко.

Напомним, что «Обувь России» присоединилась к эксперименту по маркировке обуви в сентябре 2018 года. Внедрение маркировки потребовало от компании изменить ряд бизнес-процессов, в частности — логистику и движение товаров. Поэтому участие в пилотном проекте маркировки позволило «Обуви России» на ранних этапах выявить и устранить возможные технические проблемы, тщательно изучить и наладить все процессы, прописать регламенты. В результате компания в полном объеме подготовилась к запуску обязательной маркировки с марта 2020 года.

Фото: пресс-служба компании