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Клиенты Банка Уралсиб могут вносить наличные на счет в банкоматах сторонних банков с бизнес-картой

  • 07/10/2022, 10:28
Клиентам Банка Уралсиб доступна возможность внесения наличных с использованием бизнес-карт в банкоматах сторонних банков.

Банк УралсибОперацию  можно совершить в устройствах с функцией приема наличных Банка ВТБ (ПАО), Банка ФК «Открытие», «Тинькофф Банка», «Альфа-банка». При использовании карт «Мир» комиссия за внесение наличных сторонними банками не взимается.

Зачисление внесенной суммы будет производится на расчетный счет клиента (счет, установленный в качестве счета для «самоинкассации» в соответствии с заявлением клиента).

Бизнес-карта Мир Business от Банка Уралсиб – удобный инструмент для ведения бизнеса. С ней  вы можете снимать наличные средства и пополнять расчетный счет путем внесения денежных средств в банкоматах Уралсиба и других банков, совершать покупки в интернете с использованием реквизитов карты, а также оплату товаров и услуг с помощью своих мобильных устройств на базе Android (телефон, планшет, часы) – добавив карту в приложение Mir Pay / Samsung Pay.

Бизнес-картой Мир Business можно расплачиваться на всей территории России.

Карту можно заказать в мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн или обратившись в ближайший офис Банка Уралсиб, обслуживающий бизнес-клиентов. Более подробную информацию о бизнес-карте «Мир», а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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