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Банк Уралсиб принял участие в работе Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области

  • 07/10/2022, 10:24
В Новосибирске на базе Центра «Мой бизнес» состоялось расширенное заседание Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области (НСО), действующего при губернаторе Андрее Травникове.

Банк УралсибМероприятие прошло в рамках ежеквартальной встречи участников Клуба экспортеров Новосибирской области. О региональной экспортной программе собравшимся рассказали представители Администрации области: министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров, заместитель министра сельского хозяйства Виктор Апанасенко, заместитель министра здравоохранения Александр Колупаев, заместитель министра экономического развития Анна Павлова.

Заместитель руководителя УФНС России по НСО Светлана Селиверстова доложила о мерах государственной поддержки налогоплательщиков – экспортеров. Заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Новосибирской области Наталья Языкова сообщила об итогах работы Центра в первом полугодии текущего года и планах на второе полугодие.

В ходе заседания сотрудники Банка Уралсиб рассказали о программах и продуктах по поддержке экспортно-импортных операций корпоративных клиентов. Презентация вызвала значительный интерес у собравшихся на встрече представителей бизнеса. Всего в мероприятии приняли участие 35 членов Клуба экспортеров НСО.

 «Основная ценность подобных мероприятий: обмен мнениями с полезной экспертизой, формирование предложений по поддержке различных сфер, создание совместных бизнес-проектов, обсуждение и решение актуальных деловых вопросов. Мы рады выступать партнерами подобных мероприятий и с большим удовольствием продолжим участие с пользой для участников», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : бизнес банки Банк Уралсиб


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