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ВТБ выдал льготные автокредиты на сумму более 2 млрд рублей

  • 07/10/2022, 10:43
В банке констатируют, что включение в периметр госпрограммы марки Haval позволило охватить большее количество потенциальных заемщиков.

новости бизнесаЗа время действия госпрограммы автокредитования ВТБ предоставил финансирование более 3,5 тысячи заемщиков. Общий объем льготных сделок составил свыше 2,3 млрд рублей.

Напомним, по условиям госпрограммы, клиенты могут приобрести со скидкой машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей со скидкой. Дисконт от цены транспортного средства для регионов Дальневосточного федерального округа составляет 25%, для остальных субъектов — 20%. Приобрести с господдержкой возможно такие марки, как Haval, Lada, УАЗ и ГАЗ.

— Включение в периметр льготной программы марки Haval позволило охватить большее количество потенциальных заемщиков и поддержать клиентов, планирующих купить новое транспортное средство. Сегодня автомобили из КНР по характеристикам практически не уступают другим зарубежным брендам — они отвечают всем современным стандартам безопасности, обладают высоким качеством сборки, а покрытие кузова адаптировано под российские климатические условия, при этом они более доступны по цене. Среди китайских брендов Haval — одна из наиболее популярных марок на отечественном автомобильном рынке, мы также видим ее востребованность среди заемщиков банка. За первую неделю работы по новым условиям госпрограммы ВТБ получил на покупку таких машин около 400 заявок почти на 480 млн рублей, —прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ (ПАО) Владимир Высоцкий.

Льготная госпрограмма рассчитана на семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, заемщиков, впервые покупающих транспортное средство, работников медицинских и образовательных организаций. Госпрограмма также распространяется на автолюбителей, которые сдают в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).

Фото: pixabay.com — qimono

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Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ Автокредиты


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