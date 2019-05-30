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Клиенты Промсвязьбанка могут бесплатно получать электронные счета-фактуры

  • 30/05/2019, 10:14
Промсвязьбанк упростил ведение документооборота для обслуживающихся в банке ИП и юридических лиц.

Промсвязьбанк (ПАО)Теперь клиенты банка могут получать электронные счета-фактуры через оператора электронного документооборота СКБ Контур и его сервис Диадок.

Получение счетов-фактур в Диадоке для клиентов Промсвязьбанка является бесплатным.

Электронный документооборот позволяет бесперебойно и оперативно доставлять счета-фактуры конечным получателям, решает проблему длительного хранения документов в организации, упрощает взаимодействие с налоговой инспекцией в части представления документов при поступлении запросов и проведении проверок. Электронный документ всегда доступен для просмотра онлайн из любой точки мира. В 2019 году Промсвязьбанк планирует отправить до 10 тыс. счетов-фактур своим клиентам.

— Согласно законодательству, электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью приравниваются к их бумажных аналогам и не требуют дублирования в виде копий на бумажном носителе. Все больше российских компаний переводят свои документы в электронный вид, это — система непрерывных улучшений в рамках современных технологий и трендов бизнес-рынка. Электронный обмен данными позволит значительно упростить предпринимателям процесс ведения бизнеса, что является для Промсвязьбанка одной из стратегических задач», — говорит директор дирекции стратегии и проектов развития ПАО «Промсвязьбанк» Борис Ярышевский.

— Использование безбумажных технологий становится необходимостью в условиях развития цифровой среды в стране. При переходе на электронный документооборот организации стремятся максимально автоматизировать обработку документов. Поэтому наш сервис предлагает решения для всего жизненного цикла документов разных типов. Диадок гарантирует надежность передачи электронных документов и обеспечивает их бессрочное хранение, — прокомментировал Антон Малухин, руководитель группы по работе с корпоративными клиентами СКБ Контур.

Фото: пресс-служба банка

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