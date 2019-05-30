Жители Новосибирска получили возможность пользоваться услугами онлайн бронирования лекарств в аптеках города

Возможность открылась после того, как в Новосибирской области стартовал российский онлайн-сервис, помогающий сравнивать цены всех подключенных аптек к проекту и выбирать самую приятную во всем городе. Проект уже участвует в конкурсе “Рейтинг Рунета 2019” и претендует на высокую оценку членами жюри и пользователями Интернета в России.

Использовать возможности интернет-аптеки Новосибирска и области элементарно! Это можно сделать двумя путями: посетить сайт в Интернете аптеки-агрегатора Мегаптека.ру или скачать приложение из онлайн-магазина приложений Apple или Android на ваш смартфон. Сервис является федеральным и успешно запустился как в крупных регионах России, например, в Московской области и Республики Татарстан, так и менее больших регионах, например в Республике Башкортостан, в Ханты-Мансийском Автономном Округе, в Оренбургской области и в остальных регионах Российской Федерации.

Никто другой, как сервис Мегаптека.ру, не может похвастаться таким обширным количеством товаров в своем каталоге. Здесь вы встретите почти 22 000 товаров в разделе с медикаментами и различными биологическими активными добавками. Более 6000 наименований товаров для малышей и мам, более 4000 изделий для диетического питания и многое другое. Весь каталог содержит более 100 000 товаров с фотографиями и описанием.

Поиск по каталогу осуществляется через поисковую строку или через навигацию в меню по разделам. Добавить товар в корзину не составит труда. Достаточно найти в каталоге необходимый товар, нажать на красную овальную кнопку “Купить”, и товар автоматически попадет в интернет-корзину.

Далее предстоит выбрать подходящую аптеку. Алгоритмы сервиса ранжируют их по цене, от самой низкой к более высокой, или по удаленности от вашего местоположения. Цены в аптеках могут отличаться и это связано с тем, что к Мегаптека.ру подключены десятки аптечных сетей, имеющих разные цены на свой ассортимент.

Ваш заказ оформлен и будет ожидать в аптеке до 2-х дней. В аптеке нужно будет озвучить номер своего заказа или номер телефона и оплатить его. Будьте внимательны! Цены действительны только при заказе через Мегаптека.ру.

Пользуйтесь современными интернет-сервисами и покупайте выгодно даже в аптеках!