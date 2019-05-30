Малая архитектура для маленьких

Определение «архитектурная» тут совершенно не натяжка, потому что детская площадка Центрального парка — это не просто детский игровой реквизит, а именно архитектурный объект. Сооружение с признаками созерцательной ценности, интересное не только для детей.

Детская площадка «МИКРОСКОП–ТЕЛЕСКОП–КАЛЕЙДОСКОП», разработанная дизайн-бюро «ГуслофтГуслица» в рамках конкурса, который мэрия Новосибирска провела на онлайн-платформе Smart, — это сложносочиненный комплекс на стыке макро-скульптуры, детского фитнес-дизайна и архитектурного символизма. Композиционная основа — три оптических прибора, масштабированных до гулливеровских размеров. Два исследовательских — микроскоп и телескоп, а один — калейдоскоп — сугубо развлекательный. Такое соседство «-скопов» — решение с плотным символизмом. Тут и научное «я» Новосибирска с персональными приветами Академгородку, «Вектору» и Кондратюку, и намек на его пеструю, переменчивую самобытность, «зашитый» в образ калейдоскопа. Калейдоскоп, к слову, будет действующим — оснащенным вращающимися витражами, у телескопа тоже будет свой функционал, а микроскоп задуман как игровое пространство, как здание-скульптура. При изготовлении объектов будут использованы безвредные материалы и эргономичные инженерные решения, а нарядная окраска сочетает приятную детям пестроту и акварельную, элегантную смягченность оттенков.

Непохожесть этого комплекса на привычные игровые городки с теремками, избушками и фанерно-жестяными моделями ракет и грузовиков ошеломляюща. Но именно на вау-эффект и нацеливались устроители конкурса — в числе задач было именно отличие от избушечно-теремковых клише.

Самой дизайнерской традиции детских городков в России не так уж много лет: первая большая детская площадка с качелями, горками и разнообразными «лазалками» появилась в московском парке Горького в 1934 году — в рамках ответа на остромодную тогда систему Монтессори. Изобразительного ряда она не имела и была сугубо абстрактной композицией из металла и дерева, окрашенной по канонам монтессори-педагогики. Первые городки со сказочным контентом появились в 1937-м — в канве столетия смерти Пушкина и взрывного тиражирования его сказок (Весь период 1920-х и ранних 30-х народные и авторские сказки считались вредным для детей литпродуктом. — Ред.). С тех пор теремки и избушки (на курьих ножках и без оных) стали обязательным антуражем детских площадок. Некоторое разнообразие в предметный ряд потом внесла популяризация Чуковского (появились слоны-горки и жирафы для лазания) и освоение космоса (дворы и скверы заполнились ракетами).

Как бы то ни было, сюжетно-предметный ряд детских городков радикально не менялся лет 50-60. Новейшие серийные разработки, более совершенные по инженерному решению и декору, тоже вращались вокруг набора «домик-слоник-теремок-грузовик-кораблик».

Так что площадка в Центральном парке — это сюжетно-образный прорыв и совершенно новый для детской ландшафтной архитектуры уровень формообразования. Конечно, не все элементы будут номинативно понятны самым маленьким. Ну, например, скамейки в виде атомарных связок — для них это просто прикольные шарики. Но для взрослого человека такие визуальные «пасхалочки» и перекрестные цитаты явно приятны.

Справедливости ради стоит отметить, что другие проекты из тройки призеров (а всего на конкурсе было полсотни профессиональных и студенческих работ из 12 городов России) тоже спорят с клише детского игрового дизайна и обыгрывают разные аспекты собирательного новосибирского самоощущения. Например, в комплексе «Винтик» от Екатерины Шакшиной, стержневая идея — железнодорожная первооснова Новосибирска. А проект «Сибирь 2.0» (авторы Татьяна Окунева и Полина Чиркина, студентки НГУАДИ), прошит эко-романтикой, фольклорными мотивами и сибирской архаикой — этакий парафраз к мозаикам метростанции «Сибирская» в ребячливой, игровой трактовке.

Был в конкурсной обойме и проект, буквально фаршированный «пасхалками» для взрослых. Нет, для взрослых это в данном случае не из серии «16+». Спокойствие, никакой «клубнички»! Речь об игровом пространстве «Продукты СССР» (Иван Пантелеев, дизайн-бюро «Seven7»). На площадке словно ожила «Книга о вкусной и здоровой пище». Игровыми элементами стали сырок «Дружба» (домики-лежаки), молочный пакет-пирамидка (горка), банка шпрот стала каруселью, коробка сливочной помадки — батутом. Люди из категории «45+», возможно, уронят сладкую слезу умиления, а вот детей автор проекта явно отправил в глубокий игнор. Ибо осмыслить понятие «советский гастроном» и умилиться продуктам-прототипам не сможет даже самый эрудированный современный ребенок. А дети, вообще-то, целевая аудитория объекта.

В общем, остроумная и по-своему стильная ретро-фуд-фантазия буквально просвистела мимо адресата. И жюри по этой причине не слишком полюбилась. Впрочем, даже городки «Винтик» и «Сибирь 2.0» показались жюри слишком ретроспективными (железнодорожная тема — это, как-никак, самое младенчество города). Потому к воплощению выбран был образ, олицетворяющий Новосибирск современный, — образ, добавляющий и Академгородок к портретным чертам.

— Чуть впереди оказался проект из Подмосковья, посвященный науке, познанию мира, исследованиям, — резюмирует ход конкурса глава департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — Эта история символична для нашего города, и мы надеемся, что она найдет отклик у жителей Новосибирска. Следующим шагом будет доработка концепции в сотрудничестве с местными специалистами и платформой Smart Urban. На этот год мы запланировали демонтаж старых конструкций и подготовку покрытия.

Масштаб объектов, насыщенный символизм и капитальность исполнения поднимают их над массивом сугубо «игрушечной» архитектуры: такие площадки обладают потенциалом полновесной городской достопримечательности. Например, многие детские городки скандинавских и голландских городов входят в список открыточной натуры — на них приходят поглазеть, сделать селфи на их фоне. Даже без детей приходят — ради своего — взрослого — удовольствия, за витамином эстетической радости. На постсоветском пространстве такую счастливую судьбу в начале 2010-х получил детский игровой городок на Живописной аллее Киева. Комплекс для новосибирского парка обещает быть не менее удивительным. И если все получится точно по проекту, у открыточных символов Новосибирска, монументальных объектов появится сосед по списку — милый и забавный младший коллега.

Иллюстрации предоставлены платформой smarturban.online