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Клиенты ПСБ могут сформировать учредительные документы для нового бизнеса на смартфоне за 10 минут

  • 24/07/2019, 18:13
Банк ПСБ разработал комплексную услугу регистрации нового бизнеса и открытия расчетного счета онлайн.

Клиенты ПСБ могут сформировать учредительные документы для нового бизнеса на смартфоне за 10 минутСервис не требует посещения офиса банка, налоговой службы или МФЦ и абсолютно бесплатен для клиента.

Предприниматель, который хочет зарегистрировать ООО или ИП, может оставить заявку на сайте ПАО «Промсвязьбанк». Все действия займут не больше 10 минут. Нужно лишь заполнить необходимые поля для формирования пакета учредительных документов и выпуска квалифицированной электронной подписи (КЭП), загрузить скан паспорта и указать адрес для встречи с выездным менеджером банка.

Менеджер банка приедет к клиенту в указанное время, чтобы подтвердить личность. После этого предпринимателю нужно скачать на свой мобильный телефон приложение myDSS для формирования и активации КЭП. Комплексное решение от компаний «КриптоПРО» и SafeTech позволяет при помощи смартфона создать полноценную квалифицированную электронную подпись под документом в одно касание.

Подписать документы и отправить их на регистрацию в ФНС можно так же через мобильное приложение, без установки дополнительного программного обеспечения на персональный компьютер. Весь процесс занимает не больше 1 минуты. ФНС регистрирует документы в течение 5 рабочих дней, после чего они поступят клиенту.

После регистрации бизнеса клиент может удаленно открыть счет в ПСБ и подключить интернет- и мобильный банк через личный кабинет. В течение полугода ведение счета для новых клиентов бесплатно.

— Половина наших новых клиентов – это начинающие предприниматели – те, кто недавно начал свое дело. Мы видим своей целью максимально облегчить жизнь клиентам: теперь бизнесменам не нужно никуда ехать, чтобы зарегистрировать бизнес, пройти идентификацию или открыть счет. Заверение документов электронной подписью на мобильном устройстве ускорит процесс регистрации бизнеса и увеличит число заявок на открытие счета в банке в два раза, —  отметил Давид Акобия, начальник отдела инновационных проектов ПСБ.

— Есть сервисы, которые поистине развивают экономику нашей страны, и ПСБ сделал именно такой сервис, —  подчеркнула Дарья Верестникова, коммерческий директор компании SafeTech. — Больше не надо ехать в налоговую и даже в банк, чтобы зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет. Представитель ПСБ один раз самостоятельно приедет к вам в удобное время и место, выдаст квалифицированную подпись для смартфона в приложение myDSS, и вы подпишете все документы на регистрацию бизнеса и открытие счета прямо с мобильного устройства. Именно такие банки как ПСБ приближают наше «цифровое» будущее.

Директор центра компетенций Fintech & Blockchain Фонда «Сколково» Павел Новиков уверен, что в эпоху цифровой экономики потребность в создании и скорейшем запуске новых услуг в финансовой отрасли существенно возросла.

— Поэтому современные финансовые институты заинтересованы не столько в технологиях, пусть даже инновационных, которые нужно будет еще внедрять и адаптировать под особенности конкретных цифровых сервисов, сколько в уже готовых решениях и готовых платформах для запуска инновационных финансовых услуг, — отметил Павел Новиков. —  Решения компании SafeTech высоко востребованы как раз потому, что в кратчайшие сроки интегрируются в инфраструктуру банков и позволяют запускать такие инновационные сервисы, как регистрация нового бизнеса и открытие расчетного счета онлайн со смартфона за несколько минут.

Фото: с сайта pixabay.com, предоставлено пресс-службой банка

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