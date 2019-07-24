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Телеуправляемый диагностический комплекс подключился к обследованию теплосетей Новосибирска

СГК доставила в Новосибирск уникального робота. Ему предстоит проверить состояние 2600 м трубопроводов.
  • 24/07/2019, 18:25
СГК

С 19 июля теплосетевое подразделение СГК проводит внутритрубную диагностику тепломагистралей города с помощью телеуправляемого диагностического комплекса. Робот-сканер работает в Новосибирске впервые. Прибор отечественной разработки уже зарекомендовал себя на обследовании коммуникаций в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Самаре и Ярославле, сообщили в пресс-службе компании.

Передвигаясь внутри трубы, комплекс сканирует трубопровод сразу тремя способами: визуальным, магнитным и ультразвуковым. Он выявляет коррозионные повреждения и деформации трубы — вмятины, разрывы, а также определяет остаточную толщину стенки трубопровода. Далее прибор передает информацию в мобильную лабораторию для обработки. После диагностики выдаются рекомендации для проведения ремонта теплосетей.

Энергетики Новосибирского филиала СГК пока тестируют робота. Производитель заявляет его как альтернативу полному вскрытию трубопроводов. Комплекс уже обследовал более 600 метров теплотрассы на подступах к Коммунальному мосту. Напомним, и самой 934-метровой тепломагистрали в теле моста над рекой Обью, проложенной 60 лет назад, необходим ремонт уже в следующем году.

Сейчас робот проверяет состояние теплосетей, проходящих через Горский жилмассив. Эти участки выбраны для диагностики неслучайно: при возможных порывах в зону отключения попадет большое количество потребителей тепла и горячей воды.  В целом, робот в этом году обследует  2600 метров трубопровода  магистральных теплосетей.

Критичные дефекты, выявленные новым прибором, энергетики устранят сразу после обнаружения. А информация от сканирования трубопроводов в целом позволит уточнить программу плановых капремонтов на следующие годы.

Отмечается, что в арсенале теплосетевого подразделения СГК есть полный комплекс приборов диагностики, в том числе акустические томографы, течеискатели, системы телеинспекции, ультразвуковые толщиномеры, измерители концентрации напряжений, беспилотные летательные аппараты с тепловизорами.

Кроме того, с мая по июль 1673 км теплосетей Новосибирска прошли гидравлические испытания на плотность и прочность. За время опрессовки энергетики выявили 1022 дефекта. Более 850 устранены, специалисты СГК уже поменяли более 2,2 км труб во время аварийных ремонтов. Планово к отопительному сезону будут заменены 5 км изношенных участков магистральных теплосетей.  На подготовку теплосетевого комплекса к зиме компания направила 720 млн рублей, это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Фото: пресс-служба СГК

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