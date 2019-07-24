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«Обувь России» увеличила объем выручки более чем на 19%

За шесть месяцев компания запустила более 100 собственных магазинов.
  • 24/07/2019, 16:47
«Обувь России» увеличила объем выручки более чем на 19%

Объем консолидированной неаудированной выручки компании «Обувь России  в 1-м полугодии 2019 года увеличился на 19,3% до 5,358 млрд руб. по сравнению с 4,493 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года, сообщили в пресс-службе компании.

— Основным драйвером роста стало открытие новых магазинов и выход на плановую мощность тех розничных точек, которые заработали в прошлом году. За шесть месяцев мы запустили более 100 собственных магазинов, значительно расширили географию сбыта и вышли в 92 новых города, — отметил директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов.

По его словам, компания отдает предпочтение малым городам, которые демонстрируют хорошие результаты.

— В целом мы движемся в рамках программы развития, которую анонсировали на этот год, и всего до конца 2019 года планируем запустить 150 новых торговых точек, — подчеркнул он.

Антон Титов отметил, что в первые шесть месяцев 2019 года компания регистрирует положительную динамику сопоставимых продаж, а также рост среднего чека.

— Сейчас средний чек при покупке в рассрочку в два-три раза превышает средний чек при оплате традиционным способом, — уточнил он.

Антон Титов уверен, что в целом направление дополнительных сервисов играет все большую роль в развитии компании, что объясняется существенными изменениями, происходящими в розничном бизнесе.

— Магазины, которые являются частью ежедневного маршрута покупателя домой и на работу, становятся сервисными точками, предоставляющими широкий спектр высокотехнологичных услуг, включая финансовые. С учетом данного тренда в первом полугодии мы наблюдаем существенный рост сопоставимой выручки от деятельности по выдаче денежных займов — на 27%; также увеличивается и средняя сумма займа.  Для нашей компании предоставление дополнительных услуг является важной частью программы лояльности, позволяющей выстраивать долгосрочные отношения с нашими покупателями, — говорит Антон Титов.

«Обувь России» в первом полугодии 2019 года добилась существенных результатов по проекту «Пункты выдачи заказов».

— Мы В первом полугодии мы расширили список партнеров и в настоящее время работаем уже с пятью логистическими операторами российского рынка e-commerce. Сейчас в магазинах «Обуви России» онлайн-покупатели получают около 5000 посылок еженедельно.  На конец отчетного периода пункты выдачи онлайн-заказов действовали в более 600 наших торговых точках, всего за шесть месяцев мы выдали более 100 тыс. посылок. В первом полугодии конверсия в покупки клиентов, которые приходят получить онлайн-заказ и дополнительно приобретают в магазинах «Обувь России» товары или услуги, составила 4,5%, — подчеркнул директор компании.

Что касается онлайн-продаж, то они также показали рост за первые шесть месяцев 2019 года — на 23%. Их доля в розничной выручке компании достигла 14,3%.

Фото: редакции

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