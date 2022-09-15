Клиенты Сбера в Сибири выбирают безопасные расчеты при покупке жилья

Сервис позволяет провести безналичный взаиморасчет между покупателем и продавцом без дополнительных визитов в банк. Суть его работы в следующем: покупатель жилья переводит средства на специальный счет, где они хранятся до момента государственности регистрации права собственности в Росреестре. После оформления перехода права собственности на объект, средства становятся доступны продавцу. Таким образом, средства находятся под надежной защитой до момента регистрации сделки.

Для использования сервиса безопасных расчетов требуется минимальный набор документов: паспорт и ИНН от покупателя, паспорт и реквизиты счета для зачисления средств от продавца, а также договор купли-продажи недвижимости.

Сервис доступен как для ипотечных сделок, так и для сделок за наличный расчет.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сервис безопасных расчетов – это современный, удобный и безопасный инструмент взаиморасчетов между продавцом и покупателем жилья. Оформление занимает всего 15 минут, ни один из участников сделки не несет рисков, связанных с транспортировкой и хранением больших сумм наличности, к тому же зачисление средств на счет продавца происходит только после государственной регистрации права собственности».

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