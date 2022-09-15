Казахстан отказывается поддержать Россию в увеличении поставок дефицитных товаров

Власти Казахстана категорически отказываются вести торговлю санкционными товарами с Россией, об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на заявление главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди.

— У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций, — сказал Тлеуберди.

Соблюдение санкционного режима казахскими компаниями контролируют власти США и Евросоюза — с ними «ведутся регулярные консультации».

Помимо Казахстана, в сотрудничестве российским компаниям, которые столкнулись с дефицитом техники на фоне западных санкций, введенных против РФ из-за СВО в Украине, отказывают также посредники из Киргизии и Армении.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. В ответ на действия российских властей Запад начал вводить многочисленные масштабные санкции, а также поставлять оружие и военную технику Украине.