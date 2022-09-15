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Казахстан отказывается поддержать Россию в увеличении поставок дефицитных товаров

  • 15/09/2022, 10:12
Автор:
санкции против РФ
Соблюдение санкционного режима казахскими компаниями контролируют власти США и Евросоюза.

Власти Казахстана категорически отказываются вести торговлю санкционными товарами с Россией, об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на заявление главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди.

— У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций, — сказал Тлеуберди.

Соблюдение санкционного режима казахскими компаниями контролируют власти США и Евросоюза — с ними «ведутся регулярные консультации».

Помимо Казахстана, в сотрудничестве российским компаниям, которые столкнулись с дефицитом техники на фоне западных санкций, введенных против РФ из-за СВО в Украине, отказывают также посредники из Киргизии и Армении.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. В ответ на действия российских властей Запад начал вводить многочисленные масштабные санкции, а также поставлять оружие и военную технику Украине.

Фото: pixabay.com — jorono

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции дефицитные товары бизнес


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