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Первые итоги разворота логистики на Восток

  • 15/09/2022, 11:03
Автор:
железнодорожные перевозки
РЖД предлагает оптимизировать железнодорожные перевозки и сократить нерациональное перемещение грузов.

В поисках баланса

— За 8 месяцев 2022 года транзит в направлении с Запада на Восток вырос на 10%. Для грузоотправителей Западной Сибири это не очень хорошая динамика. Тем не менее с начала года мы погрузили 187 млн тонн — на 7,4% ниже, чем годом ранее. В основном за счет сокращения перевозок угля в первой половине года. Если брать грузы 2-го и 3-го тарифного класса, то здесь снижения мы не увидели, наоборот, получили плюс 275 тысяч тонн к 8 месяцам 2021 года, — констатировал начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, выступая на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Сибирь» в Новосибирске.

По его словам, на 25% выросли железнодорожные перевозки муки и зерна, на 2,5% — нефтепродуктов, положительная динамика по продуктам химической промышленности. В целом на ЗСЖД отметили, что в 2022 году наблюдается рост перевозки грузов с высокой добавленной стоимостью.

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К трендам 2022 года Александр Грицай также отнес рост на Восточном полигоне отправок грузов во внутрироссийском сообщении — на 8%. По его словам, это говорит об интенсивной работе экономики и о том, что есть потребность во внутрироссийском сообщении.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило также отметил, что на Восточном полигоне рост перевозок в 2022 году составил 9%.

— У нас идет постепенное замещение угля неугольными грузами. Растут перевозки металлов, нефтепродуктов. При этом мы стараемся найти баланс, не «перекрывать кран» угольным компаниям, чтобы обеспечить перевозки остальных отраслей, — поясняет он.

Шило также рассказал, что, помимо Восточного полигона, активно загружаются направления, которые для РЖД ранее не были приоритетными. Например, по северной ветке РЖД грузопоток вырос на 44%.

— Мы провели большую работу с казахстанскими партнерами. С 15 марта у нас на 53% вырос объем перевозок экспортных грузов через Казахстан в Китай. Наблюдается большой рост мультимодальных перевозок — поставки грузов через порты Каспия выросли на 82%. На пункте пропуска в Хабаровске мы перегружаем грузы на речной флот и перевозим их в КНР, чтобы повысить нашу маневренность. Грузоотправители пробуют разные направления и находят те, которые позволяют им в оптимальном режиме решать стратегические задачи, — пояснил представитель РЖД.

Болевые точки железнодорожных перевозок

Самой серьезной проблемой для грузоотправителей и собственников подвижного состава сегодня являются недельные простои вагонов на станциях. Алексей Шило пояснил, что РЖД понимает проблему и предлагает несколько вариантов ее решения. Первый — увеличение провозных мощностей и строительство новой инфраструктуры.

— Те объемы грузопотока, которые мы получили в 2022 году, стали неожиданностью, так как мы ожидали такой динамики только через несколько лет. К развороту на Восток инфраструктура дороги, портовые мощности оказались не готовы, и сейчас мы делаем все возможное для развития эти проектов ускоренными темпами. По строительству на Восточном полигоне мы сейчас идем с опережением графика. На стройках БАМа и ТРАНССИБа работают более 13 тысяч человек. В 2021 году наши провозные мощности были 144 млн тонны, в 2022 году планируем увеличить их до 158 млн тонн, а к 2025 году — до 180 млн тонн, — добавил Шило.

Кроме того, РЖД отрабатывает технологии для повышения эффективности железнодорожных перевозок по имеющейся инфраструктуре. В частности, в 2022 году по сравнению с 2021 годом удвоено количество тяжеловесных поездов (7100 тонн).

— На наш взгляд, есть резервы, связанные с оптимизацией перемещения полувагонов по Восточному полигону. Мы сегодня везем много угля для электростанций и нужд ЖКХ за несколько тысяч километров, хотя в регионах доставки часто есть свои месторождения, которые ранее обеспечивали топливом ГРЭС, например в Нерюнгри. Мы занимаем инфраструктуру Восточного полигона этими перевозками, забирая объемы у других производств и угля, который можно было бы отправить на экспорт, — рассуждает Алексей Шило. — Таких нерациональных перемещений, что можно было бы перенастроить, много. Мы везем строительные грузы на Дальний Восток, бетонные плиты в Якутию, хотя их производство вполне можно создать в данных регионах. Мы будем предлагать правительству РФ варианты оптимизации железнодорожных перевозок на Восточном полигоне.

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Гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов поднял еще одну проблему — дискриминационные тарифы при перевозке грузов через Казахстан на рынки Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и т.д.

— Все губернаторы регионов-экспортеров уже давно поднимают этот вопрос, но получают обтекаемые ответы. Пока дискриминационных тарифов не было объем переработки зерна и производства муки на Алтае удвоился за 5 лет. Сейчас этот рынок стагнирует, а перерабатывающие мощности Республики Казахстан выросли в несколько раз, — констатирует Соколов.

Алексей Шило пояснил, что этот вопрос сейчас урегулируется на межгосударственном уровне.

Рынок адаптируется

Участники рынка логистики и грузоперевозок также сообщили, что адаптировались к новой ситуации и развернулись на Восток. В частности, директор по логистике СУЭК Денис Рахимжанов рассказал, что сотрудники компании уже в марте выехали в командировки для переговоров с новыми партнерами.

— Мы переориентировались на поставку угля из европейский стран в Марокко, Индию, Турцию и т.д., то есть в те страны, которые ранее не рассматривались нами как стратегически важные партнеры. Работать приходится в сложных условиях. В частности, снижение стоимости угля на FOB с 200 долларов в феврале 2022 года до 166 долларов. Если взять систему, в которой вертится российский рубль, то снижение стало обвальным — угольные компании сейчас недополучают 60% от уровня февраля. Только одна наша компания недополучила около 18,4 млрд рублей, — комментирует Денис Рахимжанов. — При этом угольщикам сейчас доступны только 30% от возможного мирового фрахта, возникли сложности с перестрахованием судов, которые перевозят российский уголь, серьезно удлинились логистические маршруты. В результате стоимость фрахта выросла в 9 раз.

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В итоге СУЭК снизила перевозки на экспорт на 31%, при этом внутрироссийские поставки выросли на 10%. Однако 2022 год в целом компания планирует завершить с плюсом. Экспортные поставки расчетно вырастут на 1%, внутренние — на 12%, а в целом рост составит 7%.

— За счет чего нам это удастся сделать? Оперативная диверсификация портфеля продаж. За счет выхода на рынки новых стран компания уже в мае вышла на стандартный уровень экспортных железнодорожных перевозок — 2 млн тонн. Поиск новых партнеров, использование новых технологий — мы лидеры по выводу на сеть тяжеловесных поездов, а также оптимизация издержек, — перечисляет Рахимжанов.

Директор ООО «Алэнси» Владимир Александров отмечает стабилизацию работы с китайскими партнерами. В частности, компания уже поставляет в Россию из КНР хлорид кальция для РЖД и угольных предприятий. В рамках параллельного импорта осуществляются поставки запчастей на автомобили Nissan, Toyota.

— Есть возможность поставлять спецтехнику, экскаваторы, химические продукты, строительные материалы, автошины — номенклатура груза не ограничена, и этот процесс будет только увеличиваться. Сейчас ищем конечных российских потребителей для грузов из КНР. Есть интерес из центральной части России, Московской области. Кроме того, формируем дефектуру на российском рынке и делаем заказ в Китай, где партнеры предлагают оптимальные условия поставок, — пояснил он. — Мы начинали с 1 контейнерного поезда в месяц, с сентября уже отправляем 4. Задача с октября выйти на 5 маршрутов в месяц. На китайской стороне готовятся контейнеры open-top, чтобы расширять сотрудничество.

Алексей Шило уточнил, что за 8 месяцев 2022 года импорт в контейнерах по РЖД вырос на 22%. В основном за счет поставок из Китая.

На перспективу

Прогнозируя развитие ситуации, Алексей Шило отметил, что на рынке постепенно прорисовывается новый тренд: он смещается в сторону грузоотправителей. Эксперт не исключил, что вскоре количество контейнеров будет превышать спрос — и в такой ситуации большая часть процессов по отправке грузов может сместиться на профильные маркетплейсы.

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Начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию полномочного представителя президента РФ В Сибирском федеральном округе Иван Гончаров добавил, что сейчас идет обсуждение новой стратегии социально-экономического развития Сибири. Минэкономразвития РФ направило в регионы очередной вариант этого документа.

— Один из посылов новой стратегии — обсуждение и поиск новых логистических маршрутов. Это те вещи, тот становой хребет, вокруг которого будет строиться вся экономика и логистика. Мы ждем предложения экспертов, участников рынка по новым маршрутам с выходом на восток, на юг с заделом на 10-50 лет. Сейчас прорисовывается новая картина мировой экономики, — резюмировал Гончаров.

 

Ранее редакция сообщала, что экспорт из Новосибирской области вырос на 65%. Несмотря на прекращение сотрудничества с 15 странами.

Фото предоставлено организаторами конференции

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Рубрики : Бизнес Транспорт ВЭД

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : логистика железнодорожные перевозки грузоперевозки


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