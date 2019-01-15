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Клиенты Tele2 в праздники скачали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее

  • 15/01/2019, 15:48
За новогодние каникулы клиенты компании в Новосибирской области совершили более 17 млн звонков общей продолжительностью почти 49 млн минут.

Сибирь – Tele2 подводит итоги работы сети в новогодние праздники. С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года клиенты оператора скачали более 65 Пб интернет-трафика. В этот период абоненты Tele2 совершили свыше 920 млн звонков общей продолжительностью около 2,4 млрд минут, сообщили в пресс-службе компании.

В новогоднюю ночь интернет-трафик абонентов Tele2 вырос вдвое по сравнению с показателем прошлого года. С 18 часов 31 декабря 2018 года до 8 утра 1 января 2019 года клиенты оператора скачали 3 Пб данных (против 1,5 Пб в прошлом году). Потребление интернет-трафика в Московском регионе превысило 670 Тб, в то время как жителям Северной столицы для новогодних поздравлений понадобилось примерно 220 Тб.

В новогоднюю ночь абоненты Tele2 сделали около 60 млн исходящих вызовов общей продолжительностью 144,5 млн минут. По сравнению с прошлым годом число звонков осталось на том же уровне, а вот их продолжительность выросла на 4,5 млн минут. Наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. На временной промежуток с 18:00 до полуночи пришлось более 70% поздравлений. В первый час 2019 года абоненты Tele2 проговорили почти 16 млн минут. Активнее всего голосовой связью в новогоднюю ночь пользовались абоненты из Москвы, а второе место заняли жители Челябинска. Далее следуют клиенты Tele2 из Санкт-Петербурга, Иркутска, Нижнего Новгорода и Кемерова.

Количество исходящих вызовов, совершенных абонентами Tele2 в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, составило более 920 млн. Средняя продолжительность одного вызова превысила 2,5 минуты. Чаще всего в эти дни звонили абоненты из Челябинска, Москвы, Иркутска, Перми, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода – на них приходится почти треть новогодних голосовых поздравлений.

Новосибирские клиенты Tele2 в новогоднюю ночь абоненты сделали 1,4 млн звонков общей продолжительностью более 3,5 млн минут. Средняя продолжительность одного звонка составляла 2 минуты 35 секунд. Почти половина всех поздравлений прозвучала в промежутке с 18:00 до 22:00 31 декабря, а пик количества голосовых вызовов – 250 000 минут за час –пришелся на время с полуночи до 01:00 первого января. Трафик мобильного интернета в новогоднюю ночь увеличился в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом, превысив 65 Тб.

За новогодние каникулы клиенты Tele2 в Новосибирской области совершили более 17 млн звонков общей продолжительностью почти 49 млн минут. Суммарный трафик передачи данных превысил 1,3 Пб, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом.

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

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