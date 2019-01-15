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Замок в Кудряшовской бору выставлен на продажу за 135 млн рублей

В особняке 35 комнат, расположенных на пяти этажах, лифт и бассейн с витринным остеклением.
  • 15/01/2019, 15:51
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На берегу Оби в посёлке Кудряшовский за 135 млн рублей выставили на продажу огромный коттедж с гектаром земли и гаражом на 10 автомобилей, сообщает пресс-служба сайта N1.RU.

Цена особняка, который продавец называет замком, — 135 млн руб. Площадь —1200 кв. м.

В описании объекта говорится, что на территории коттеджа есть гараж на 10 автомобилей, выход на песчаный пляж, а также собственный бассейн. В особняке четыре наземных этажа и один подземный, есть лифт, говорится в описании этого объекта.

— В продаже замок в самом прямом смысле этого слова! Замок расположен в сосновом бору на берегу реки Обь. Площадь участка — 1,3 га. Есть возможность увеличить площадь земли до 2,5 га, — говорится на сайте.

Фото: с сайта novosibirsk.n1.ru

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