Новосибирская область вошла в топ-30 регионов по емкости авторынка

Новосибирскую область по показателю емкости рынка опередила Кемеровская область — 25,2 млрд рублей (18 место в топ-30). Омская область — на 30 месте с показателем 15,1 млрд рублей. Из ближайших областей в топ-30 вошел Красноярский край — емкость рынка 23,7 млрд рублей, 20 место в рейтинге.

Крупнейшим субъектом РФ по емкости авторынка является Москва, на долю которой приходится пятая часть от общероссийского показателя. Так, с января по ноябрь жители российской столицы потратили на новые легковые автомобили почти 415 млрд рублей. На втором месте располагается соседнее Подмосковье с результатом 192,1 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (168,5 млрд рублей). Эксперты аналитического агентства «Автостат» отмечают, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург являются крупнейшими региональными рынками в стране как объему, так и по емкости.

Лучшим среди нестоличных субъектов РФ оказался Краснодарский край — в минувшем году местные жители потратили на покупку машин 82,1 млрд рублей. Далее с небольшим отставанием следует Татарстан (76,5 млрд), занимающий пятую строчку рейтинга.

В первую десятку топ-30 по показателю емкости рынка за 11 месяцев 2018 года также попали: Свердловская область (62,2 млрд рублей), Башкортостан (58,4 млрд), Самарская (54,6 млрд), Ростовская (50,3 млрд) и Челябинская (47,9 млрд) области. Результаты остальных 20 субъектов РФ приведены в таблице, причем в каждом из них емкость рынка новых легковых машин превышает 15 млрд рублей.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование российского рынка новых легковых автомобилей и определили его емкость по итогам 11 месяцев 2018 года. Данное исследование охватывало все субъекты РФ и позволило составить рейтинг 30 крупнейших по показателю емкости рынка новых машин.

Фото: Юлия Данилова