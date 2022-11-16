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Депутаты горсовета хотят участвовать в распределении средств резервного фонда

  • 16/11/2022, 15:38
Автор:
резервный фонд
У них есть свое видение, на что можно израсходовать средства в режиме чрезвычайной ситуации.

Мэрии Новосибирска предложено рассмотреть вопрос о возможности внедрения представителя депкорпуса в работу специальной комиссии по вопросам выделения бюджетных средств из резервного фонда. У депутатов горсовета есть свое видение, на что можно израсходовать средства в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС).

У нас из 23 мостовых переходов 21 находится в аварийном состоянии, это заключение экспертов и специалистов, приводит пример вице-спикер горсовета Николай Тямин. Почему мы не объявляем чрезвычайную ситуацию по переходам, которыми пользуются люди? Давайте решать вопрос на уровне мэра и вводить ЧС. Тогда у нас и деньги освоятся, и мы решим глобальную проблему.

В качестве других примеров потенциально опасных объектов, судьбу которых необходимо решать в ближайшее время, в ходе заседания комиссии горсовета по контролю за деятельностью органов исполнительной власти назывались ДК им. К.Цеткин, здание одной из городских школ. При этом, как впоследствии отметил, комментируя итоги заседания, председатель комиссии Андрей Гудовский, глобальных претензий к финблоку мэрии в части работы с резервным фондом нет.

В свое время в 20142015 годах КСП уже давала свои замечания по исполнению резервного фонда, говорит Гудовский. Мэрия Новосибирска все эти замечания выполнила. На наш взгляд, резервный фонд используется эффективно. Единственно, чтобы был больший контроль со стороны депутатского корпуса, мы предложили в комиссию, которая распределяет резервный фонд, ввести депутатов. Второе: мы обозначили на нескольких примерах, что хотелось бы, чтобы деньги резервного фонда выделялись быстрее и четче принимались решения. Для этого депутаты тоже должны зайти в комиссию.

Новости Новосибирска

Депутатам «разрешили» поправлять бюджет

Со стороны участвующих в заседании комиссии чиновников мэрии возражений на данное предложение не было. В то же время стоит напомнить, что еще пару лет назад депутаты как от оппозиции, так и от власти воевали с чиновниками мэрии за право влиять на бюджетные процессы посредством внесения поправок. По оценкам депутатов, соответствующая процедура, по сути, не представляла такой возможности. А если пожелания депутатов к бюджету перед вторым чтением и учитывались, то в конечном итоге преподносились уже «под маркой» мэрии. В прошлом году депутатам «поправлять» бюджет разрешили, однако решающее слово оставили за руководством города.

По информации КСП Новосибирска, размер резервного фонда на 20202021 годы составляет 169 млн и 174 млн рублей соответственно, в том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 50 млн рублей ежегодно. Наиболее затратными статьями расходов в анализируемом периоде являлись организация уборки и вывоза снега (11 млн), техническое перевооружение участка теплосети по ул. Мясниковой (8,2 млн), ликвидация последствий прогиба балки в детсаду №242 (4,7 млн), разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта пешеходного моста через реку Каменка (4,1 млн), капитальный ремонт кровли и чердака школы №135 (4 млн).

 

Ранее редакция сообщала о том, как резервный фонд «отредактировали» на областном уровне.

Фото flickr — Gensa Gensa

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : чрезвычайная ситуация резервный фонд бюджет


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