Рекламодателям

Клиенты ВТБ нарастили объем переводов в дружественные страны до 5 млрд рублей

  • 19/09/2022, 14:59
За три месяца с момента запуска трансграничных переводов в национальных валютах дружественных стран клиенты ВТБ совершили более 13 тысяч транзакций на сумму 5,3 млрд рублей.

новости бизнесаЭто в десятки раз больше объема переводов по этим направлениям за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю занимают переводы в Белоруссию.

«Несмотря на введенные в этом году ограничения, ВТБ продолжает расширять географию денежных переводов за рубеж как альтернативу системе SWIFT. На первом этапе мы запустили переводы в национальных валютах для стран ближнего зарубежья и на постоянной основе расширяем географию нового сервиса. Использование «мягких» валют максимально востребовано у физлиц: помимо возможности совершить перевод своим близким и знакомым в другие страны это еще и отличный стимул для расширения бизнес-связей с дружественными странами. Сейчас ежедневный объем операций наших клиентов в национальных валютах превышает 200 млн рублей, до конца года мы ожидаем его пятикратный рост от текущего уровня», – отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.

В середине июня ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан и продолжает расширять географию сервиса за счет новых регионов.

Уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.

Фото: pexels.com — fauxels

391

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : денежные переводы ВТБ


FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
Лента новостей

Руководитель «АвтоВАЗа» призывает отказаться от иномарок в пользу Lada

19/09/2022, 17:09

В Новосибирске обособят трамвайные пути высоким бордюром

19/09/2022, 17:01

Сергей Пономаренко: надеюсь, что до маркировки изюма дело не дойдет

19/09/2022, 16:29

На оборонном предприятии госкорпорации «Ростех» в Новосибирске проходят обыски

19/09/2022, 16:20
Популярное

В конце сентября метеозависимые новосибирцы могут ощутить серьезный геоудар

19/09/2022, 15:16

Ретроградный Меркурий — особенности астрологической ситуации

19/09/2022, 11:00

Лунный календарь цветовода на октябрь 2022

19/09/2022, 10:56

Новости компаний

Банк «Левобережный» приглашает на вебинар для импортеров

19/09/2022, 15:57

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие во Всероссийской акции «Вода России»

19/09/2022, 10:38

ВТБ принял заявки на промышленную ипотеку на 5 млрд рублей

16/09/2022, 16:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска