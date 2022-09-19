Клиенты ВТБ нарастили объем переводов в дружественные страны до 5 млрд рублей

Это в десятки раз больше объема переводов по этим направлениям за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю занимают переводы в Белоруссию.

«Несмотря на введенные в этом году ограничения, ВТБ продолжает расширять географию денежных переводов за рубеж как альтернативу системе SWIFT. На первом этапе мы запустили переводы в национальных валютах для стран ближнего зарубежья и на постоянной основе расширяем географию нового сервиса. Использование «мягких» валют максимально востребовано у физлиц: помимо возможности совершить перевод своим близким и знакомым в другие страны это еще и отличный стимул для расширения бизнес-связей с дружественными странами. Сейчас ежедневный объем операций наших клиентов в национальных валютах превышает 200 млн рублей, до конца года мы ожидаем его пятикратный рост от текущего уровня», – отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.

В середине июня ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан и продолжает расширять географию сервиса за счет новых регионов.

Уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.