Рекламодателям

Компания «Сибагро» стала лауреатом премии за успешное развитие бизнеса в Сибири

  • 19/09/2022, 15:12
бизнес
Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» вошел в список лучших предприятий Новосибирской области конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири», который проводится в СФО с 1996 года.

Церемония чествования прошла в Большом зале Правительства с участием губернатора Новосибирской области и Председателя Законодательного Собрания.

«За любыми достижениями компании  всегда стоит коллектив, и эта награда — оценка его работы. Очень приятно, что труд сотрудников отмечен на таком высоком уровне, нашему предприятию  действительно есть чем гордиться», — отметил на вручении награды директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» Владимир Гавриленко.

Рейтинг среди номинантов составлялся на основе финансовой отчетности за 4 года по всем  основным экономическим показателям.

Оценивались:

  • качественные показатели по выпуску основой продукции – рост по этому показателю у Кудряшовского свинокомплекса составил 167%,
  • стоимость основных фондов — рост на 200%,
  • рост заработной платы – рост на 124%,
  • изменение численности персонала – рост на 133%,
  • отсутствие задолженности перед работниками.

Всего в шот-лист конкурса этого года  вошли 63 компании, которые являются флагманами основных отраслей региональной экономики: машиностроения,  металлообработки, ВПК, строительства, транспорта и сельского хозяйства. Вместе с дипломом лауреатам были вручены сертификаты, в которых прописано преимущественное право участия в региональных целевых программах, инвестпроектах и режим благоприятствования при взаимодействии с органами государственной власти.

Фото предоставлено пресс-службой компании

331

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : Сибагро Владимир Гавриленко бизнес


FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
ремонт трамвайных путей

В Новосибирске обособят трамвайные пути высоким бордюром

Вопрос — «как скоро» упирается еще и в неясные бюджетные перспективы.
Читать статью >>
площадка для выгула собак

Домашние животные станут общедомовой проблемой многоквартирников

Половину стоимости площадок для выгула собак будут оплачивать собственники жилья. Это планируется прописать в муниципальной программе.
Читать статью >>
экология

В Новосибирске стартовал проект «Полезный город»

Он продвигает интерес жителей региона к экологии, здоровому образу жизни и ответственному потреблению через игровые элементы.
Читать статью >>
Ремонт дорог

В отношении новосибирских дорожников проведут расследование

Министерство транспорта проанализирует причины выявленных на объектах дефектов, чтобы определить, кто виноват, и разобраться, что делать, чтобы проблемы не повторялись.
Читать статью >>

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
Лента новостей

Руководитель «АвтоВАЗа» призывает отказаться от иномарок в пользу Lada

19/09/2022, 17:09

В Новосибирске обособят трамвайные пути высоким бордюром

19/09/2022, 17:01

Сергей Пономаренко: надеюсь, что до маркировки изюма дело не дойдет

19/09/2022, 16:29

На оборонном предприятии госкорпорации «Ростех» в Новосибирске проходят обыски

19/09/2022, 16:20
Популярное

В конце сентября метеозависимые новосибирцы могут ощутить серьезный геоудар

19/09/2022, 15:16

Ретроградный Меркурий — особенности астрологической ситуации

19/09/2022, 11:00

Лунный календарь цветовода на октябрь 2022

19/09/2022, 10:56

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» приглашает на вебинар для импортеров

19/09/2022, 15:57

Клиенты ВТБ нарастили объем переводов в дружественные страны до 5 млрд рублей

19/09/2022, 14:59

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие во Всероссийской акции «Вода России»

19/09/2022, 10:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска