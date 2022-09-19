Компания «Сибагро» стала лауреатом премии за успешное развитие бизнеса в Сибири

Церемония чествования прошла в Большом зале Правительства с участием губернатора Новосибирской области и Председателя Законодательного Собрания.

«За любыми достижениями компании всегда стоит коллектив, и эта награда — оценка его работы. Очень приятно, что труд сотрудников отмечен на таком высоком уровне, нашему предприятию действительно есть чем гордиться», — отметил на вручении награды директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» Владимир Гавриленко.

Рейтинг среди номинантов составлялся на основе финансовой отчетности за 4 года по всем основным экономическим показателям.

Оценивались:

качественные показатели по выпуску основой продукции – рост по этому показателю у Кудряшовского свинокомплекса составил 167%,

стоимость основных фондов — рост на 200%,

рост заработной платы – рост на 124%,

изменение численности персонала – рост на 133%,

отсутствие задолженности перед работниками.

Всего в шот-лист конкурса этого года вошли 63 компании, которые являются флагманами основных отраслей региональной экономики: машиностроения, металлообработки, ВПК, строительства, транспорта и сельского хозяйства. Вместе с дипломом лауреатам были вручены сертификаты, в которых прописано преимущественное право участия в региональных целевых программах, инвестпроектах и режим благоприятствования при взаимодействии с органами государственной власти.