Компания «Сибагро» стала лауреатом премии за успешное развитие бизнеса в Сибири

Церемония чествования прошла в Большом зале Правительства с участием губернатора Новосибирской области и Председателя Законодательного Собрания.
«За любыми достижениями компании всегда стоит коллектив, и эта награда — оценка его работы. Очень приятно, что труд сотрудников отмечен на таком высоком уровне, нашему предприятию действительно есть чем гордиться», — отметил на вручении награды директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» Владимир Гавриленко.
Рейтинг среди номинантов составлялся на основе финансовой отчетности за 4 года по всем основным экономическим показателям.
Оценивались:
Всего в шот-лист конкурса этого года вошли 63 компании, которые являются флагманами основных отраслей региональной экономики: машиностроения, металлообработки, ВПК, строительства, транспорта и сельского хозяйства. Вместе с дипломом лауреатам были вручены сертификаты, в которых прописано преимущественное право участия в региональных целевых программах, инвестпроектах и режим благоприятствования при взаимодействии с органами государственной власти.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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