Утечка аммиака ликвидирована в Новосибирске

В здании ОАО «Новосибирский Хладокомбинат» произошла утечка аммиака, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области. Утечка возникла на втором этаже предприятия. Около 300 человек эвакуировались из здания.

— В отделение токсикологии госпитализировали четверых пострадавших, — рассказали в экстренных службах.

В МЧС установили, что в ходе проведения ремонтных работ была нарушена герметичность трубопровода, в следствии чего на втором этаже предприятия произошла утечка аммиака. Трубопровод к месту утечки был своевременно перекрыт работниками предприятия, начаты работы по его ремонту.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что организуют проверку соблюдения сотрудниками указанной организации законодательства о промышленной безопасности и об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ОАО «Новосибирский Хладокомбинат» — один из крупнейших логистических комплексов за Уралом по обработке, хранению и реализации продуктов питания. Основное назначение складского комплекса — обеспечение нужд государственного резерва. Кроме того, хладокомбинат сотрудничает с более чем 100 компаниями, которые хранят на его складах мороженое, продукты глубокой заморозки, консервы, мясо, рыбную, молочную продукцию и др.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ОАО «Новосибхолод» (ОАО «Новосибирский Хладокомбинат») основан в 2009 году, основной вид деятельности — производство мороженого. Генеральный директор — Мисюра Алексей Александрович. Чистая прибыль компании на конец 2021 года составила 184,1 миллиона рублей.

Аммиак — бесцветный газ с резким запахом, температура плавления — 80 градусов по Цельсию, температура кипения — 36 градусов. При испарении жидкого аммиака поглощается большое количество теплоты, поэтому его используют в холодильных установках.

Ранее новосибирская компания разрабатывает методику для измерения запахов.