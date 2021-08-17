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Клиенты ВТБ получат скидки в программе лояльности ко Дню знаний

  • 17/08/2021, 16:14
До 16 сентября для всех участников программы лояльности «Мультибонус» ВТБ будет доступно специальное предложение «Снова в школу».

Новости компанийКлиенты смогут купить товары, воспользоваться онлайн-сервисами и промокодами на скидки с выгодой до 50% и повышенным кешбэком до 20% от партнеров программы.

На сайте и в приложении программы «Мультибонус» появился специальный раздел «Снова в школу», который поможет клиентам ВТБ искать товары, необходимые для подготовки детей к школе. Участники программы лояльности смогут приобрести их у партнеров «Мультибонуса» со скидкой до 50%. В том числе действуют спецпредложения в сегментах электроники и канцтоваров.

В разделе «Снова в школу» клиентам ВТБ также будут доступны промокоды на скидки до 15% от крупнейших образовательных и стриминговых сервисов. В период действия акции участники «Мультибонуса» могут заработать повышенный кешбэк – до 20% от суммы покупки у партнеров. Вознаграждение можно получить в магазинах одежды, бытовой техники и электроники и книжном онлайн-магазине.

«Каждый год перед 1 сентября родители собирают детей в школу, покупая новую одежду, рюкзаки, тетради, канцелярские товары, компьютеры и планшеты. Безусловно, нагрузка на бюджет для большинства семей оказывается весьма ощутимой. Поэтому мы решили вместе с партнерами помочь родителям приобрести все необходимое для учебы и дома. Нам важно, чтобы День знаний и новый школьный сезон для наших клиентов ассоциировался не только с расходами, но и приносил радость и праздничное настроение», – комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ (ПАО).

Присоединиться к программе лояльности ВТБ «Мультибонус» могут клиенты с любой активной картой банка, в том числе с Мультикартой, к которой подключены опции «Инвестиции» или «Сбережения». После регистрации участники программы смогут пользоваться специальными предложениями и скидками от партнеров «Мультибонуса».

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Регионы: Россия

Теги : финансы ВТБ банки


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