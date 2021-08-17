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Стена непонимания между стартапами и наукой

  • 17/08/2021, 16:05
Новости Новосибирска
О барьерах, возникающих на разных этапах сотрудничества, и способах их преодоления рассказали предприниматели и эксперты Академпарка.

Разные цели академических институтов и стартапов

— Минобрнауки России ставит перед научными институтами конкретные задачи: проведение исследований, написание статей и защиту результатов интеллектуальной деятельности, задач по коммерциализации результатов исследований перед ними не стоит. У стартапа другая цель – получение коммерческого результата, — отмечает директор Новосибирского областного инновационного фонда, ранее занимал должность заместителя директора по инновационной деятельности Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Александр Николаенко.

Решение:

— Институты не заточены и не должны быть заточены на бизнес, но туда можно обращаться за компетенциями и решением заказных задач. Так, мы работаем с Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий РАН, который делает для нашего стартапа прикладные исследования. С 2008 года мы привлекли оттуда же ученого в качестве эксперта, — поделился резидент Академпарка — директор компании «СИБИТЕК» Олег Киселев.

Трудности перевода: стартаперы и ученые разговаривают на разных языках

— Стартапер измеряет успех проекта количественными показателями и ориентируется на конкурентные преимущества технологии на рынке. В это время ученые тяготеют к творческому процессу, полету мысли, и для них ценным и важным является ноу-хау проекта.

Решение:

Язык ученого необходимо переводить на бизнесовый, как и наоборот. Для этого в Новосибирске функцию «переводчика» выполняют Технопарк Новосибирского Академгородка и Новосибирский областной инновационный фонд, в которые могут обратится обе стороны. Также в некоторых научных институтах существуют инновационные отделы, которые помогают обрабатывать запросы от бизнеса.

Недоверие ученых к представителям бизнеса

— Одна из трудностей, с которыми сталкиваются стартапы, обращаясь в институты, – это опасение со стороны академического подрядчика, что бизнес «украдет» интеллектуальную собственность.В институтах юридические отделы не всегда обладают необходимыми компетенциями, и их работа в основном направлена на осуществление госзакупок. Поэтому ученые находятся в уязвимом положении, что на руку недобросовестным бизнесменам, — считает Александр Николаенко.

Решение:

— Перед подписанием договора необходимо проконсультироваться с юристом. Если в научном институте возникли вопросы, можно обратиться в наш Фонд, который не является заинтересованной стороной, а выступает госструктурой поддержки и развития., — поделился Александр Николаенко.

Разные представления о лабораторных исследованиях стартапов и институтов

— Еще одна проблема – это непонимание бизнеса, что разработка в институте заканчивается в основном на лабораторных исследованиях. А бизнесмен пришел, увидел прототип и думает, что он будет работать и при масштабировании, — считает Александр Николаенко.

Решение:

— Безусловно, случаи, когда проект настигает провал после стадии лабораторных испытаний, имеет место быть. В любом случае, ответственность лежит полностью на стартапе, которому необходимо оперативно совершить пивот, расширить или изменить целевую аудиторию, а также самостоятельно “допиливать” продукт или искать другую сферу применения технологии, — считает Олег Киселев.

Бюрократические проволочки и долгий процесс проведения исследований для стартапа

— У стартапа больше развязаны руки в отличие от института, через который проходит госбюджет. Для нас, как для стартапа, это основная проблема, потому что процедура очень долгая. Например, один договор на лабораторное исследование мы заключали полгода, — подчеркивает Олег Киселев.

Решение:

— Мы стараемся закупать институту реактивы и все необходимые комплектующие на свои деньги, чтобы снизить срок исполнения исследований. Поэтому несмотря на долгие бюрократические процессы, мы пользуемся их услугами и параллельно просчитываем временные риски, ищем запасные пути, — отметил Олег Киселев.

Трансфер интеллектуальной собственности из институтов в стартапы, как основа цивилизованного наукоемкого бизнеса

Сегодня мы наблюдаем успешное взаимодействие по линии Наука – Образование, но, к сожалению, эффективность взаимодействия образования и, особенно, науки с бизнес-сектором оставляет желать лучшего.

— Законы в сфере интеллектуальной собственности не запрещают институтам так или иначе передавать интеллектуальную собственность тем же стартапам, но такая передача может оказаться сомнительной с точки зрения других законов, например, антикоррупционного законодательства. Поэтому институты в такой ситуации вполне объяснимо стараются минимизировать любые риски и часто неохотно идут на подобные сделки, — считает резидент Академпарка, директор компании «Утокс», доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Андрей Загоруйко.

Решение:

— Что касается конкретных механизмов, то можно идти четырьмя различными путями.

Первый вариант – это выполнение заказных НИОКР с институтами. Минус подхода – для заказа НИОКР нужны деньги, наука в целом – дело недешевое. У стартапов избытка денег обычно не наблюдается, поэтому такой вариант не всегда доступен.

Второй вариант – создать совместное предприятие, когда институт в качестве учредительного взноса включает принадлежащие ему патенты. Такой вариант прописан в законодательстве, он хорош тем, что практически не требует от стартапа стартовых вложений, но он не получил широкого распространения, так как в нем есть и минусы для обеих сторон.

Третий вариант – это выкуп стартапом патента и использование его по своему усмотрению. Наличие патентов в портфеле повышает их потенциальную стоимость в глазах инвесторов. Но, как и в первом варианте, на это потребуются немалые средства.

Последний вариант – заключение лицензионного соглашения, когда патенты остаются в собственности у института, но он дает право на их использование в оговоренном объеме. Предприниматель выплачивает институту фиксированную сумму за соглашение или отдает процент от дохода, — поделился Андрей Загоруйко.

Фото и материал предоставлены бизнес-инкубатором Академпарка

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : стартап бизнес-инкубатор Академпарк


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