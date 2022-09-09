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Клиенты ВТБ потратили 600 млн рублей в рамках осенней программы туристического кешбэка

  • 09/09/2022, 14:44
Клиенты ВТБ направили более 600 млн рублей для поездок по России осенью в рамках программы туристического кешбэка.

новости бизнесаСогласно опросу банка, в среднем россияне планируют потратить на путешествия по стране около 58 тысяч рублей. ВТБ за свой счет оформил страховку 10 тысячам семей, которые оплатили поездки в рамках госпрограммы картой «Мир».

О намерении путешествовать по стране до конца года рассказал 81% планирующих поездку российских туристов, опрошенных ВТБ в конце лета. В путешествиях они будут ориентироваться на южные направления, культурные центры или выезды на природу. Последние популярны среди отпускников молодого и среднего возраста – такой вид туризма выбирает почти каждый второй из опрошенных.

В среднем на поездку по России туристы планируют потратить около 58 тысяч рублей – на 4 тыс. больше, чем израсходовали годом ранее. Доля тех, кто готов направить на отдых от 75 до 100 тыс. рублей, только в этом году выросла с 11% до 18%.

Приоритетным транспортом для путешествий по стране стал автомобиль (49%) и поезд (44%). На третьем месте по популярности – самолет (35%). Автобус для поездок по России выбирает четверть опрошенных. Набирает популярность круизный туризм – поездки на теплоходе запланировали 8% туристов, это вдвое больше, чем год назад. В основном такой вид отдыха выбирают россияне старше 45 лет.

 «С начала действия программы по стимулированию осеннего туризма клиенты ВТБ уже потратили на оплату туров и отелей 614 млн рублей. С начала года сумма выплат, которые они получили от государства в рамках программы развития туризма, достигла 850 млн. В 2022 году мы планируем направить более 1 млрд рублей на поддержку семей и уязвимых категорий населения», – комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Опрос проводился 8-19 августа среди жителей городов России с населением свыше 100 тыс. человек, в нем приняли участие 1505 респондентов – клиентов различных банков – в возрасте от 18 до 60 лет. При ответе на ряд вопросов им предлагалось выбрать несколько вариантов.

Фото: pixabay.com — Skitterphoto

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : туристический кешбэк ВТБ


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