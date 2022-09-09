Водителям электросамокатов запретят пересекать пешеходные переходы

Силами Минтранса подготовил законопроект о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ), пересекать дороги по пешеходным переходам, передает РИА Новости. Документ предусматривает внесение изменений в постановление правительства «О Правилах дорожного движения».

— Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым, — говорится в обращении на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Таким образом власти хотят обезопасить эту зону движения.

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