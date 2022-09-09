Регионы Сибири готовят сотни тысяч гектаров под комплексное развитие территории

— Программы комплексного развития территорий стартовали во всех регионах Сибири. Много серьезных и комплексных проектов, к примеру в Кемеровской, Иркутской областях, — отметил, выступая на круглом столе в ходе «Сибирского транспортного форума» координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко.

По данным НОСТРОЙ, больше всего проектов КРТ в стадии реализации находится в Иркутской области и Красноярском крае — по 10 проектов. В Иркутске они занимают площадь около 147,15 га, в Красноярске — 76,84 га. В Кузбассе реализуются всего 4 проекта, но регион лидирует по площади, которая уже задействована под комплексное развитие территории — около 467,9 га.

— Работа по реализации проектов КРТ в регионе началась в 2022 году. В том числе по частному сектору в Кемерове, где у нас появятся 10 новых микрорайонов. Сейчас идет проектирование, а работа по этим проектам начнется в следующем году, — рассказал заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Глеб Орлов.

Большой рывок планирует сделать и Алтайский край. В стадии подготовки в регионе находятся 10 проектов комплексного развития территории общей площадью около 1535 га. На втором месте Красноярский край — 15 проектов общей площадью 615,35 га. На третьем — Новосибирская область — 13 проектов общей площадью около 372,3 га.

— К сожалению, практика показала, что каждый проект КРТ сейчас сталкивается с трудностями. В том числе связанными с законодательством. Ключевая — изъятие объектов индивидуального жилищного строительства у собственников. Тут много шероховатостей, которые нужно оперативно устранить, — подчеркнул Максим Федорченко.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко напомнил участникам форума, что вскоре стартует новый политический сезон, и пояснил, что тема КРТ вновь будет выноситься на обсуждение нижней палаты российского парламента, а также предложил направлять ему предложения о корректировке законодательства.

Ранее на форуме и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что в регионе определена 21 территория для комплексного развития, где будут построены более 3 млн кв. м жилья. Земельные участки для КРТ есть и на территории Новосибирска. Как правило, они заняты ветхим и аварийным жильем, частным сектором, пояснял чиновник. Крупнейшим пилотным проектом в регионе в Минстрое называют ЖК «Клюквенный». На участке площадью 182 га планируется построить 1 млн кв. м жилья. Впрочем, скандалы, связанные с КРТ, в области уже тоже зафиксированы.

Ранее редакция сообщала, что в России падают продажи многоэтажного жилья и эксперты рекомендуют органам власти прописывать в программах КРТ малоэтажку и ИЖС.