Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии

  • 16/12/2019, 12:27
Клиенты ВТБ в цифровом формате подписали свыше 10 тысяч договоров с момента масштабного запуска безбумажной технологии в ноябре этого года.

ПАО Банк ВТБНа данный момент сервис доступен в офисах Москвы, Санкт-Петербурга и других 23 регионах страны. Лидерами по проведению безбумажных операций являются Красноярск (15% от всех сделок), Иркутск и Екатеринбург (до 10%).

ВТБ (ПАО) стал одним из первых банков, запустивших безбумажное обслуживание в офисах. Технология позволяет клиентам подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей. Сегодня сервис доступен на 17 типах операций по кредитам, картам и счетам. В 2020 году планируется расширить их число: появятся депозиты, платежи, переводы, кассовые операции, оформление эскроу счетов и инвестиционные продукты.

— Нас радуют результаты безбумажной технологии – совершено более 10 тысяч сделок. Первые клиенты уже оценили новый способ подписи документов, поскольку это быстро, удобно, а самое главное – безопасно. В рамках принятой в банке стратегии мы стремимся перевести максимальное число услуг, которые оформляются в наших офисах с использованием документов, в цифровой формат. Экономический эффект от внедрения технологии к 2022 году может составить более 1,5 млрд рублей. Кроме того, использование безбумажного обслуживания способствует улучшению экологической ситуации и позволит спасти 13 тысяч деревьев, а это целый лес, — отметил руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц.

При обслуживании клиентов в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ-Онлайн и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.

В настоящее время электронный документооборот доступен в 155 офисах ВТБ. Тиражирование на всю сеть – 1,5 тысяч точек продаж – планируется в первом квартале 2020 года. В Новосибирске обслуживание клиентов по безбумажной технологии предоставляется в отделениях, расположенных по адресам: ул.Каменская, 30ул.Крылова, 36; ул. танционная, 30а; ул.Б. Богаткова, 221

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

В Новосибирском филиале «Росгосстраха» новый руководитель

16/12/2019, 15:33
Филиал возглавил Алексей Игошин.

В Новосибирске открывается заправочная станция для электромобилей

16/12/2019, 15:30
В 2020 году планируется установить около 20 таких заправок.

Компенсационные выплаты обманутым дольщикам освободили от НДФЛ

16/12/2019, 15:25
Освобождение от уплаты НДФЛ применят в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.

Актуальный разговор

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

Все материалы
Новости

Муниципалитетам повысили финансовую самостоятельность

16/12/2019, 17:56

Аэроэкспресс до Толмачево может появиться к 2023 году

16/12/2019, 16:58

В Толмачево ожидают роста грузопотока

16/12/2019, 16:43

На портале госуслуг зарегистрировалось более 100 млн граждан России

16/12/2019, 16:22

«Хлеб и Нино» претендует на «Пальмовую ветвь»

16/12/2019, 16:07

В Новосибирском филиале «Росгосстраха» новый руководитель

16/12/2019, 15:33

В Новосибирске открывается заправочная станция для электромобилей

16/12/2019, 15:30

Компенсационные выплаты обманутым дольщикам освободили от НДФЛ

16/12/2019, 15:25

НГТУ НЭТИ совместно с МИСиС разработает передовую образовательную программу для материаловедов

16/12/2019, 13:10

В Новосибирской области установлен минимальный размер взноса на капремонт в МКД

16/12/2019, 11:42

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска