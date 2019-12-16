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В Новосибирской области установлен минимальный размер взноса на капремонт в МКД

На 2020 год он установлен в размере 7,72 руб. с 1 кв. м. на единицу общей площади помещения в многоквартирном доме.
  • 16/12/2019, 11:42
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В Новосибирской области увеличится размер взноса на капремонт жилья в 2020-2022 годы. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства региона.

Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей

Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей

Согласно документу, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, в 2020 году составит 7,72 рубля в месяц с одного квадратного метра на единицу общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения. В 2021 году размер взноса увеличится до 8,03 рубля за один квадратный метр общей площади в месяц, а в 2022 году – до 8,35 рублей за один квадратный метр общей площади в месяц. Напомним, в 2017 году минимальный размер взноса в регионе составлял 6,45 рублей за один кв. метр общей площади в месяц.

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