В Новосибирской области установлен минимальный размер взноса на капремонт в МКД

В Новосибирской области увеличится размер взноса на капремонт жилья в 2020-2022 годы. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства региона.

Согласно документу, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, в 2020 году составит 7,72 рубля в месяц с одного квадратного метра на единицу общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения. В 2021 году размер взноса увеличится до 8,03 рубля за один квадратный метр общей площади в месяц, а в 2022 году – до 8,35 рублей за один квадратный метр общей площади в месяц. Напомним, в 2017 году минимальный размер взноса в регионе составлял 6,45 рублей за один кв. метр общей площади в месяц.

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