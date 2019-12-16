НГТУ НЭТИ совместно с МИСиС разработает передовую образовательную программу для материаловедов

Министерство науки и высшего образования РФ предложило университетам разработать передовые образовательные программы высшего образования совместно с научно-педагогическими работниками из образовательных организаций, входящих в ТОП-200 предметных глобальных рейтингов, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Отмечается, что в результате проведенного конкурсного отбора победило 30 региональных вузов, среди которых оказался и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ. Наш вуз совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» разработает передовую образовательную программу по направлению «Материаловедение и технологии материалов». Одним из обязательных условий реализации проекта является включение в его реализацию индустриальных партнеров. Таковым выступит акционерное общество «Новосибирский патронный завод».

На разработку и реализацию образовательной программы высшего образования с привлечением научно-педагогических работников «МИСиС» Новосибирский государственный технический университет НЭТИ получит 10 миллионов рублей. Выделенные средства пойдут также и на закупку необходимого оборудования.

Выполнение работ осуществляется в рамках достижения результата федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», с целью повышения качества образовательного продукта, а также повышения мотивации научно-педагогических работников к разработке новых междисциплинарных экспортно ориентированных образовательных программ.

— Направление, связанное с подготовкой материаловедов, в НГТУ НЭТИ заложено более 50 лет назад. В настоящее время его развивает один из наиболее молодых и успешных коллективов университета. Разработка новых материалов и технологий их обработки является перспективным направлением для университета. Совместно с сотрудниками НИТУ «МИСиС» будет разработана новая образовательная программа для подготовки магистров, которая позволит привлечь в университет не только большее число абитуриентов из России, но и из-за рубежа, — прокомментировал ректор НГТУ НЭТИ доктор технических наук Анатолий Батаев.

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» — лучший университет страны 2019 года по версии Forbes Россия, а также входит в ТОП-100 предметного рейтинга QS Worlds University Ranking по направлению «Материаловедение». Союз с таким успешным университетом позволит повысить качество образовательных программ НГТУ НЭТИ и сделать их востребованными не только в России, но и в мире.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ