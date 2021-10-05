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Клиенты ВТБ смогут получить расчет зарплаты в режиме онлайн

  • 05/10/2021, 17:27
ВТБ первым из российских банков запустил в мобильном приложении ВТБ Онлайн бесплатный сервис получения расчетных листков по заработной плате.

Новости компанийНовая функция доступна сотрудникам компаний, которые обслуживаются в ВТБ в рамках зарплатного проекта. Они смогут получить информацию о своих доходах за несколько секунд.

Информация о доходах доступна сотрудникам компаний, которые обслуживаются в ВТБ в рамках зарплатного проекта. Работодатель в учетной системе компании (1С, SAP и т.д.) формирует реестр, который с помощью интернет-банка для юридических лиц направляется в ВТБ на обработку. Сотрудник компании получает рush-уведомление о поступлении расчетного листка и может оперативно просмотреть информацию по заработной плате в мобильном приложение ВТБ Онлайн для физических лиц или самостоятельно скачать документ, направив себе на почту или в мессенджер (WhatsApp, Telegram). Для компаний и их сотрудников новая услуга бесплатна.

«В рамках цифровой трансформации мы постоянно предлагаем клиентам новые возможности для более удобного и безопасного использования продуктов и услуг. Сервис «Расчетный листок» — уникальный продукт на рынке банковских услуг, который значительно сокращает расходы на внутренние бизнес-процессы компаний и упрощает получение информации о зарплате от работодателя», – комментирует начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ (ПАО)Гариф Ромашкин.

Чтобы узнать информацию о заработной плате, сотруднику достаточно зайти в личный кабинет ВТБ Онлайн, где ему будет доступна новая опция «Я зарплатный клиент». Расчетные листки можно просмотреть по дате поступления и компании, которая их присылала.

«Предприятиям, особенно с большой численностью сотрудников, больше не нужно ежемесячно тратить бюджет на печать расчетных листков для сотрудников и продумывать сложную навигацию по их своевременной доставке адресату. Быстро и безопасно, с соблюдением всех норм законодательства, эту возможность теперь можно реализовать в ВТБ Онлайн. Клиенту даже не понадобится устанавливать специальные программы для этого процесса – все взаимодействие происходит исключительно в дистанционных системах нашего банка», – отметил Гариф Ромашкин.

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Регионы: Россия

Теги : финансы онлайн-сервисы новости бизнеса ВТБ банки


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