Новые кадровые изменения произошли в мэрии Новосибирска

Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на оперативном совещании в администрации города.

Драбкин до этого работал начальником инженерной и транспортной инфраструктуры в составе департамента строительства и архитектуры. Его непосредственным руководителем остается глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, заместитель мэра города Алексей Кондратьев. До Драбкина управление 15 лет возглавлял Виталий Столбов, он уволился в декабре 2020 года.

Ранее стало известно о назначении на должность начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева. До этого он занимал должность председателя правления новосибирский АО «Банк Акцепт». Кресло главы дептранса пустовало четыре месяца после увольнения Романа Дронова.