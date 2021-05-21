Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик

С сегодняшнего дня клиенты ВТБ могут подать заявку на его получение в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн всего в несколько кликов. Им больше не нужно посещать для этого офис банка или отделения ФНС, самостоятельно собирать документы, заполнять налоговую декларацию и подавать ее в налоговую инспекцию.

Упростить процесс оформления налогового вычета по ИИС позволил вступающий 21 мая в силу Федеральный закон 100-ФЗ, который внес изменения в Налоговый Кодекс, и настроенное электронное взаимодействие между банком и Федеральной налоговой службой.

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) представляют собой специальные счета, которые дают возможность больше заработать на инвестициях, в частности, благодаря получению налогового вычета от государства. Клиент может вернуть 13% от суммы пополнения ИИС, но не более 52 тысяч в год, либо получить налоговую льготу на полученный по этому счету доход.

Популярность ИИС продолжает расти. К настоящему моменту такие счета есть более чем у 45% клиентов ВТБ на брокерском обслуживании (на начало 2020 г. эта доля составляла менее 30%).

«Мы стараемся сделать инвестиции максимально удобным, простым и понятным процессом для каждого. Оформление документов для получения налогового вычета по ИИС вызывало массу вопросов, которые мы получали через различные каналы коммуникации с клиентами: через менеджеров, службу поддержки, наш телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции. Мы рады, что у нас получилось упростить и полностью автоматизировать этот процесс. Теперь подать заявку на вычет можно будет в один клик, нажав на соответствующий баннер в ВТБ Онлайн, и ждать, пока сервис все сделает сам. Мы постоянно ищем максимально удобные решения для наших клиентов и уверены, скоро инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ (ПАО). «В рамках стратегии ВТБ, мы стремимся перевести 100% своих услуг в цифровой формат, обеспечив, тем самым, доступность и максимальное удобство использования сервисов для наших клиентов. Электронное взаимодействие с государственными органами позволяет нам пойти еще дальше и предложить клиентам не только дистанционно осуществлять большинство банковских операций, но и оформлять в ВТБ Онлайн документы, связанные с оказанием госуслуг. Благодаря организации электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой сегодня мы даем возможность инвесторам-физлицам максимально упростить и ускорить оформление налогового вычета по ИИС. Следующим шагом станет оформление в ВТБ Онлайн имущественного налогового вычета для наших ипотечных клиентов», — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Следить за статусом обработки заявки можно будет также через ВТБ Онлайн. Когда налоговая инспекция проверит переданную информацию, клиенту останется только подписать полностью подготовленное заявление в своем личном кабинете налогоплательщика на nalog.ru. Открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) и начать получать выгоды от его использования можно также в ВТБ Онлайн в один клик.