Предпринимателей Кузбасса приглашают на семинар по импорту из Китая

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Эксперты поделятся своими знаниями, опытом и инструментами работы с Китаем в новых условиях. В частности, спикеры расскажут о китайской культуре ведения бизнеса, поиске производителей в КНР, контроле качества товара, проверке контрагентов на благонадежность, таможенной гарантии и транспортировке товаров из Китая.

По данным главного таможенного управления КНР, с января по апрель 2021 г. товарооборот между Россией и Китаем увеличился почти на 20% относительно аналогичного периода 2020 г. В денежном выражении он составил 40,2 млрд долларов. При этом экспорт в РФ вырос почти на 40%, до 18,2 млрд долларов, а импорт в Китай – на 7,7% в годовом выражении.

Часть объема двусторонней торговли приходится и на СФО. Чтобы работа с Китаем строилась максимально эффективно, Банк «Левобережный» регулярно проводит для сибирских компаний обучающие семинары. Ближайшее мероприятие пройдет в Кемерове. Для импортеров выступит Виталий Дорофеев, владелец компании «Вектор-Азия», которая занимается аутсорсингом ВЭД под ключ, с темой «Новые тенденции и безопасность в работе ВЭД». О таможенной гарантии как залоге успешной сделки и банковских продуктах для эффективного ведения импортной сделки расскажут сотрудники валютного управления Банка «Левобережный» (ПАО). Завершится семинар презентацией Сергея Максимова, президента Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС), о перспективах развития взаимосвязей с Китаем. Программу мероприятия можно посмотреть на сайте.

Семинар состоится во вторник, 8 июня, в Кемерове по адресу: бульвар Строителей, 54А, зал HOFBRAU KEMEROWO (2 этаж). Время проведения: 13:30-16:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Телефоны для справок: 8-800-3333-555 (доб. 7539), 8-923-510-95-56 (Оксана).