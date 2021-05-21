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ВТБ внедрил робота для пересчета наличных в кассе

  • 21/05/2021, 14:37
ВТБ начал использование роботов для пересчета наличных в кассовом производстве.

Новости компанийРоботы позволят освободить сотрудников от рутинного труда, значительно ускорить цикл обработки наличности и снизить себестоимость процесса в 2 раза.

Интеграция программного обеспечения робота с автоматизированной банковской системой помимо ускорения процесса даст возможность свести к минимуму вероятность возникновения ошибок и операционных рисков.

«В рамках стратегического развития и реализации технологической трансформации ВТБ постоянно работает над тем, чтобы сервисы для клиентов становились более быстрыми, удобными и безопасными, а бизнес-процессы — более эффективными. Внедрение робота для пересчета наличных — очередной шаг к автоматизации процессов и повышению качества сервисов ВТБ», — сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Роботизация рутинных операций – одно из приоритетных направлений работы ВТБ. Важно, что робот для пересчета наличных обеспечит работу в круглосуточном режиме 365 дней в году. В настоящее время данная технология внедрена в одном из кассовых центров Москвы, решение о масштабировании будет принято по итогам реализации пилотного проекта», — пояснила член правления ВТБ (ПАО) Наталья Диркс.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы роботизация ВТБ банки


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