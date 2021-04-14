Клиенты ВТБ удвоили объем переводов в мобильном банке

Чаще всего клиенты переводили деньги через Систему быстрых платежей, по объему пока лидируют переводы с карты на карту.

В рамках СБП пользователи совершили 21,6 млн транзакций, общий объем которых составил 119 млрд рублей, по карточным переводам — 20 млн транзакций на сумму 182 млрд рублей. При этом средний чек по переводам с карты на карту оказался вдвое выше.

В первом квартале ВТБ Онлайн запустил более 70 обновлений для своих пользователей. В частности, в январе ВТБ увеличил максимальную сумму разового перевода через Систему быстрых платежей для своих клиентов в три раза — до 150 тысяч рублей. Ежемесячный лимит вырос почти в семь раз — до 2 млн рублей. Среди последних изменений — поиск контактов в адресной книге не только на кириллице, но и на латинице, справочник с десятью самыми популярными банками в рамках переводов по СБП, подсказки для переводов с кредитных карт.