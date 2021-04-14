Из российских аптек исчезает популярный препарат Феназепам

Аптеки не в состоянии выполнять новые требования, сообщили «Ведомости».
О скором исчезновении с полок аптек феназепама рассказал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
— Минздрав отнес феназепам к категории сильнодействующих препаратов. На успокоительное средство был введён предметно-количественный учёт. Это значит, что в любой момент надзорные органы могут прийти в аптеку с проверкой и сверить число реализованных упаковок и рецептов, которые фармацевты забрали у покупателей, отметил Сергей Шуляк.
Представители Минздрава напомнили, что феназепам входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах.
— Теперь аптеки начали оформлять возврат на препарат и отказываться от закупок новых партий, потому что не у всех сетей есть отдельная лицензия на торговлю наркотическими средствами и психотропными веществами. Она имеется лишь у 10% точек, — заявил специалист.
Фото: pixabay.com автор: _mequable
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