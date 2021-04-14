Из российских аптек исчезает популярный препарат Феназепам

Аптеки не в состоянии выполнять новые требования, сообщили «Ведомости».

О скором исчезновении с полок аптек феназепама рассказал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

— Минздрав отнес феназепам к категории сильнодействующих препаратов. На успокоительное средство был введён предметно-количественный учёт. Это значит, что в любой момент надзорные органы могут прийти в аптеку с проверкой и сверить число реализованных упаковок и рецептов, которые фармацевты забрали у покупателей, отметил Сергей Шуляк.

Представители Минздрава напомнили, что феназепам входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах.