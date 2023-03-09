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Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%

  • 09/03/2023, 16:02
С начала года клиенты ВТБ совершили более 16 тысяч трансграничных переводов: 11 тысяч в валютах дружественных стран и свыше 5 тысяч - на национальные карты и по номеру телефона.

новости бизнесаОбщий объем операций достиг 7,5 млрд рублей, что на 15% превышает результат в начале прошлого года.

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются операции с Беларусью и Казахстаном – на них приходится более 70% от общего числа всех переводов за рубеж с начала года. Лидером по способу перечисления средств стал сервис по реквизитам на банковский счет.

«Объем трансграничных переводов клиентов ВТБ стабильно растет: за первые два месяца он уже на 15% превысил показатели начала прошлого года, хотя российские банки тогда не были отключены от SWIFT. Уже сегодня объем ежедневных операций в нацвалютах превышает 150 млн рублей, а к концу года этот показатель может превысить 250 млн. До конца года мы хотим нарастить общий объем переводов до 75 млрд рублей. ВТБ продолжает активно расширять географию собственных сервисов денежных переводов за рубеж и готовится удвоить число доступных стран и запустить переводы за рубеж через СБП», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» банка ВТБ.

Совершить трансграничный перевод в национальных валютах в ВТБ можно разными способами. Для переводов по реквизитам клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка. По карточным переводам деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера (по курсу банка-получателя), достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. По номеру мобильного телефона российские клиенты ВТБ смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в банк ВТБ (Армения).

Сегодня трансграничные переводы из ВТБ действуют для 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. До конца года ВТБ планирует увеличить их число до 20 стран.

Фото: freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : переводы ВЭД ВТБ


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