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На аукционах планируют продавать недвижимость изъятую у коррупционеров

  • 09/03/2023, 15:51
продажа недвижимости коррупционеров
Речь идет о собственности, стоимость которой превышает рыночную в два раза и более.

Минфин РФ разработал законопроект, который был одобрен правительственной комиссией, с предложением продавать на аукционах изъятую у коррупционеров недвижимость. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Законопроект разрешит продажу на аукционе собственности, взысканной в пользу государства у осужденных коррупционеров-чиновников и их родственников. В законопроекте предлагается закрепить возможность приватизации только после продажи жилья на аукционе. На данный момент недвижимость можно передавать гражданам по договору социального найма.

—  По информации Росимущества, сейчас в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с правонарушениями. Из них 32 относятся к предусмотренной законопроектом категории жилых помещений, — говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении издания.

Из документа следует, что Минфин предлагает выставлять на аукцион недвижимость, стоимость которой превышает рыночную в два раза и более. Приватизировать можно будет дома, которые поступят в казну в будущем, и те, что уже числятся в собственности государства.

 

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Фото: pixabay — QuinceCreative

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Россия

Теги : продажа недвижимости коррупционеров аукцион недвижимости


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