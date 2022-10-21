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Клиенты ВТБ увеличили спрос на российские автомобили в 4,5 раза

  • 21/10/2022, 16:05
Спрос на отечественные автомобили у заемщиков ВТБ с июня по сентябрь вырос в 4,5 раза. Сейчас на них выдается уже каждый второй кредит. Эксперты банка объясняют такую динамику эффектом от запуска программы господдержки.

Наибольшей популярностью среди отечественных марок у клиентов пользуются автомобили Lada. Их доля в выдачах автокредитов составляет 43%. Всего с начала года на их покупкуновости сегодня почти 8 тысяч заёмщиков ВТБ взяли кредиты на 5,6 млрд рублей.

 «Начиная с июля,  доля российских автомобилей в продажах кредитов стала активно расти, и сейчас мы оформляем по ним уже каждую вторую сделку. На этот тренд влияет несколько факторов. Во-первых, активная реализация госпрограммы, которая поддержала отечественный автопром и спрос на него со стороны розничных клиентов. Второй фактор – это уход с рынка западных брендов, которые помимо российских марок активно замещают китайские автомобили, в первую очередь – Haval.  По нашей оценке, такой тренд продолжится до конца года, и доля российских и китайских брендов в продажах кредитов на новые автомобили может достичь 90%», — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

 Он добавил, что Haval впервые вошел  в ТОП-5 наиболее популярных марок у клиентов в сентябре на фоне включения в периметр госпрограммы автомобилей из КНР. Всего с момента запуска ее обновленных условий ВТБ предоставил на покупку Haval более 230 млн рублей. Общий объем сделок по госпрограмме превысил 3 млрд рублей. 

 ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. Всего с начала года банк выдал на покупку транспортных средств около 38 тысяч кредитов на 47,5 млрд рублей.

 В банке работают как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины.  

Кроме того, действует программа с отложенным залогом. В рамках нее  клиенты могут получить средства наличными в кассе банка или на карту и в течение двух месяцев подобрать подходящую машину.

Фото pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : российский автопром ВТБ


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