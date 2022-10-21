На Алтае возбудили 5 уголовных дел по вырубке леса

В Республике Алтай возбудили и расследуют по материалам прокурорских проверок пять уголовных дел по фактам незаконных рубок леса в Турочакском районе с ущербом около 300 млн рублей. Об этом сообщила областная прокуратура.

— По материалам прокурорской проверки по факту незаконной рубки лесных насаждений, в том числе кедров, в Турочакском районе, с суммой ущерба около 300 млн рублей, возбуждены и расследуются пять уголовных дел, в рамках которых заявлены иски о взыскании суммы ущерба, — пояснил Дмитрий Демешин, заместитель генерального прокурора РФ.

По его словам, в числе фигурантов дел, возбужденных по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), находится директор золотодобывающего предприятия.

— На имущество фигурантов наложен арест на сумму около 90 млн рублей. Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками регионального министерства природных ресурсов, способствовавших незаконному предоставлению лесных участков для рубок, — подчеркнул Дмитрий Демешин.

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