Рекламодателям

Клиенты ВТБ в 1,5 раза нарастили траты в детских магазинах после получения «школьных» выплат

  • 12/08/2021, 14:31
На первой неделе после старта государственных выплат на подготовку детей к школе клиенты ВТБ увеличили траты в магазинах детских товаров в 1,5 раза.

Новости компанийНаибольший рост пришелся на покупки одежды и обуви, канцелярских и школьных принадлежностей.

Выплаты 10 тысяч рублей со стороны государства на подготовку детей к школе начались 2 августа, в них принимают участие крупнейшие российские банки. ВТБ со своей стороны добавляет к этой сумме 10% бонусами и предлагает бесплатное онкострахование для детей.

В течение первой недели после зачислений «школьных» выплат родители активно воспользовались ими для закупки необходимых товаров к новому учебному году. Прирост POS-оборота по картам ВТБ составил 48%, при этом в Москве рост трат составил 21%, а в регионах – 65%.

Средний чек за одну транзакцию в Москве составил около 3 тысяч рублей, в регионах – 2,6 тысячи рублей.

Наибольший рост оборотов зафиксирован в магазинах одежды и обуви (рост до 95% у отдельных розничных компаний) и детской литературы (до 95%).

«Наши клиенты активно пользуются полученными социальными выплатами для подготовки своих детей к новому учебному году. Даже несмотря на сезон летних отпусков мы видим рост трат по основным категориям школьных товаров как в столице, так и в регионах. Ожидаем, что к концу августа этот тренд только усилится. Дополнительным стимулом являются и бонусы, предлагаемые банками своим клиентам. У родителей есть возможность воспользоваться ими непосредственно на сайте программы лояльности и совершить все покупки в один клик, не выходя из дома», — комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Сергей Дырин.

Клиенты ВТБ смогут дополнительно  получить 10% от суммы государственной выплаты, если в качестве карты для зачисления пособия на сайте Госуслуг указывают счет своей карты. Для этого клиенту не потребуется производить дополнительных действий: в течение недели после получения школьной выплаты 1 000 бонусов за каждого ребенка начислятся на бонусный счет родителя.

За первую неделю размер бонусных начислений в рамках «школьных» выплат для клиентов ВТБ превысил 550 млн бонусов. Их можно перевести в рубли (по курсу 1 рубль = 1 бонус) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус», а также использовать при покупке авиа- и железнодорожных билетов в мобильном приложении или на сайте программы.

Оформить заявление для получения единовременной выплаты на ребёнка школьного возраста можно на портале Госуслуг до 31 октября 2021 г.

477

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы ВТБ банки


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В аэропортах Сибири из-за густого тумана задерживаются около 70 рейсов

09/08/2021, 12:11

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса Сибири вырос до 517 млрд рублей

09/08/2021, 10:26

Потребление электроэнергии в Сибири увеличилось на 2,6 %

06/08/2021, 11:39

Актуальный разговор

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Все материалы
Лента новостей

В ТОСЭР «Горный» выходит новый резидент

12/08/2021, 16:33

Внимание серьёзных IT-компаний «Технопрому» не грозит

12/08/2021, 15:49

За год количество вакансий в Новосибирской области выросло на 79%

12/08/2021, 14:50

Субсидии на строительство частных домов могут возобновить

12/08/2021, 14:43
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Светлана Смиренко: «Самое ценное — обратная связь»
1/08/21, 10:05

Новости компаний

Банк «Левобережный» предлагает застраховать проценты по вкладам при досрочном расторжении договора

12/08/2021, 17:49

Новые возможности для вашего бизнеса: QR-эквайринг в Банке Акцепт

12/08/2021, 13:55

ВТБ вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП

12/08/2021, 11:37

Расширение банкоматной сети для клиентов Банка Акцепт!

12/08/2021, 11:10

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Производители молока готовятся повышать цены

Где за Уралом стоит разместить «города Шойгу»?

Мэрия Новосибирска объявила торги на 10 кредитных линий

В следующем году область получит на расселение жилья 2.4 млрд рублей

Экс-прокурор Новосибирской области вышла на свободу

Финансы

Новости Новосибирска

«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

У новосибирцев растет просрочка по кредитам

В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений на кешбэк за детские путевки

«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

В Новосибирской области снизилась просрочка по ипотеке

Политика

Новости Новосибирска

Отзыв мэра запустили, а дальше?

Инициаторов отставки мэра «ошпарили» горячей водой

В полпредстве Сибири новое назначение

К отзыву мэра Новосибирска присоединилась «Партия роста»

Бердск: отказано в регистрации 24 самовыдвиженцам из 28

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Субсидии на строительство частных домов могут возобновить

Рост цен на стройматериалы включат в госконтракты к концу года

Цены на вторичку в Новосибирске не перестают расти

Новый жилищный фонд в Новосибирске сегодня выбирается «под ноль»

В Новосибирске резко вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости

Технологии

Новости Новосибирска

Внимание серьёзных IT-компаний «Технопрому» не грозит

Шойгу в Новосибирске проверил тяжелый беспилотник «Охотник»

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

В Новосибирске представили новое поколение грузовиков MAN

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости туризма

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

Общество

Новости Новосибирской области

За год количество вакансий в Новосибирской области выросло на 79%

Цены на вторичку в Новосибирске не перестают расти

На дорогах Новосибирской области установят три пункта весового контроля

РАНХиГС готовится к массовому ремонту общежитий

С января в домах новосибирцев начнут устанавливать «умные» счетчики

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска