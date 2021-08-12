Субсидии на строительство частных домов могут возобновить

— В связи с несбалансированностью бюджета мы пока не можем продлить программу по поддержке села в части индивидуального жилищного строительства. Но прогнозируем, что с начала 2022 года ее придется возобновлять, — сообщил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. — Речь идет о субсидиях при начале строительства дома и вводе объекта.

О какой сумме субсидии может идти речь министр не уточнил.

Напомним, с 2010 года в регионе действовала программа в рамках которой в начале строительства ИЖС в сельской местности граждане могли претендовать на субсидию 150 тыс рублей (в многодетной семье плюс 50 тыс на каждого ребенка, начиная с третьего) и столько же получали после завершения строительства дома. Общая площадь индивидуального жилого дома, на который предоставлялась субсидия, составляла не более 150 кв. м. При составе семьи заявителя более 8 человек, предельная площадь строящегося индивидуального жилого дома рассчитывалась исходя из 18 квадратных метров на члена семьи. С 2010 по 2016 годы, минстрой получил около 16 тыс заявлений граждан на субсидии. Совокупный объем финансирования составил почти 4,5 млрд рублей, в эксплуатацию было введено 660 тыс кв метров жилья.

Ранее Иван Шмидт отмечал, что темпы ввода ИЖС в регионе в 2020 году существенно снизились, поэтому на развитии этого сегмента область намерена сделать особый акцент. По данным, размещенным на сайте минстроя, за 2020 год в регионе введено 511 619 кв м ИЖС, из них 117 тыс кв м в Новосибирске, 28,6 тыс кв м в Бердске, по 6,9 тыс кв м в Искитиме и Кольцово, 5,3 тыс кв м в городе Обь. Наиболее активно ИЖС застраивался Новосибирский район — 197 тыс кв м. На втором месте Искитимский — 19 тыс кв м. В 2019 году было введено в эксплуатацию 596 230 кв м ИЖС. Из них 107 тыс кв м в Новосибирске, 257,8 тыс кв м в Новосибирском районе. В январе – июне 2021 года введено 258 856 тыс кв м ИЖС, из них 86,9 тыс в Новосибирске, 110,6 тыс в Новосибирском районе.

По данным Сибирского центра ценообразования, в среднем цены на металлоконструкции в Новосибирской области во втором квартале выросли на 20-30% (лист стальной сегодня в среднем стоит 100 тысяч рублей за тонну, прокат угловой — 80 тысяч рублей за тонну, арматура горячекатанная — 65-70 тысяч рублей за тонну). Листовая сталь (горячекатанная и холоднокатанная) выросла в цене за полгода по разным видам толщины листа от 87 до 124%. Оцинкованный лист, из которого производят вентиляцию, водостоки, ограждения, электронные приборы, фасад и кровлю, подорожал на 79%. Вещество для производства пенополиуретана для теплоизоляции проводов — на 40%. Комплектующие для производства окон и само стекло — на 40%, алюминиевый армирующий профиль — на 80%. На днях подрядчики начали получать письма от поставщиков и производителей с предупреждением о повышении цен на сухие смеси — на 50%. Кабельная продукция с жилами из алюминия и меди подорожала на 12,3%, трубы стальные электросварные — на 26,4%, отопительные радиаторы — на 12,4%. Пиломатериалы обрезных хвойных выросли в цене на 8,6%, краски масляные и алкидные — на 6,2%, трубы полиэтиленовые — на 20%.

Кстати, по данным Авито.Недвижимость, по итогам II квартала 2021 года спрос на приобретение загородного жилья в Новосибирской области увеличился в 1,6 раза в сравнении с предыдущим кварталом, а предложение превысило показатели трех месяцев в полтора раза. По итогам квартала в регионе средняя стоимость загородной недвижимости выросла на 25% год к году и составила 1 250 008 рублей (-15% за квартал). В регионе также вырос спрос на земли под индивидуальное жилищное строительство — на 18% за квартал. Количество объявлений о продаже земли в регионе выросло на 23%. Приобрести участок под ИЖС можно было в среднем за 42 001 руб./сот (-7% за квартал)