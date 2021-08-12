Рост цен на стройматериалы включат в госконтракты к концу года

— На сегодняшний день мы наблюдает плохую тенденцию по удорожанию строительных материалов. По некоторым рост цен составил уже около 40% и динамика сохраняется. Есть угроза срыва многих контрактов и ввода объектов. Именно поэтому правительство Новосибирской области и федеральный центр, в виде Минстроя РФ, разрабатывает пакет документов, которые позволят корректировать госконтракты в части возможного удорожания, готовить допсоглашения в части удорожания материалов и видов работ, —сообщил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Он также отметил, что на подписи находится постановление правительства РФ, которое позволит госзаказчикам пересчитывать индексы и базовые цены 2019-2020 годов.

— Мы проводим работу по конъюнктурному анализу смет и материалов, чтобы привести их к рынку. Попробуем до конца года нивелировать цены не только в капремонте, но и в строительстве, — добавил Шмидт.

На уровне правительства также рассматриваются механизмы сдерживания роста цен. Например, централизованный закуп стройматериалов для региона или для конкретных проектов, идет работа с крупными поставщиками, обсуждаются скидочные программы хотя бы по тем проектам, которые уже находятся в стадии строительства.

Кроме того, на пресс-конференции министр признал, что сейчас в регионе есть сложности с вводном в эксплуатацию ряда объектов. Например, детских садов, где наблюдается отставание от графика работ.

— Некоторые организации не смогли преодолеть кризис. Особенно мелкие, которые были ориентированы на иностранную рабочую силу. Части компаний удорожание стройматериалов не дало вытянуть эти объекты. Например, речь идет о трех детсадах. Но мы их не бросаем, продолжаем работать. В этом году трехлетняя программа по строительству детсадов в рамках нацпроекта «Демография» будет выполнена, — подчеркнул Шмидт.

Напомним, подрядчики, работающие на государственных и муниципальных контрактах, уже неоднократно заявляли, что не успевают за ростом цен на стройматериалы. По данным Сибирского центра ценообразования, стоимость некоторых материалов за год выросла в разы. Количество компаний, участвующих в торгах, резко сократилось. За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт. В июле участники рынка сообщили, что застройщики Новосибирска притормаживают старт новых проектов, так как рост цен на стройматериалы «съедает» рентабельность жилищного строительства и не дает просчитать его экономику.