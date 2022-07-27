«Клиника Эксперт»: точность работы, масштабность миссии

Госпиталь сети «Клиника Эксперт», уже более месяца работающий на улице Степной, — одна из самых впечатляющих медицинских новостроек Сибири.

Впрочем, старт с нуля — это запуск именно этого конкретного здания, госпиталя. Что же до самого медицинского бренда, то это вовсе не дебют, а переход в полноформатное присутствие: до этого в Новосибирске уже 10 лет проработали 2 МРТ-центра группы компаний «Эксперт». Так что репутационный капитал в крупнейшем городе Сибири уже нажит очень весомый.

Федеральная система медицинских центров ГК «Эксперт» — одна из крупнейших медицинских сетей в России, успешно объединившая диагностические и многофункциональные медицинские центры, работающая на рынке частной медицины с 2007 года. Подразделения группы расположены в 3 странах: России, Армении и Узбекистане. Среди них — 18 клиник под брендом «Клиника Эксперт» и 46 диагностических центров под брендом «МРТ Эксперт». Пациенты могут пройти диагностику в 42 городах 34 регионов России — от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в 3 городах вне страны. Сегодня ГК «Эксперт» представлена большой сетью медцентров с самым широким покрытием на территории РФ.

Клиника на Степной — новейшая, 18 по счету в ГК «Эксперт». Примечательно, что для расширения присутствия выбран самый крупный в демографическом смысле район Новосибирска — Ленинский. По населению он сопоставим с областными центрами европейской части России — такими как Кострома, Великий Новгород или Псков. А чем больше район, тем «горячее» в нем медицинская статистика. В этом смысле локализация нового госпиталя, как говорится, в самое яблочко. Ибо признанный специалитет ГК «Эксперт» — высокоточная комплексная диагностика, технологичная хирургия и травматология — как раз те сферы медицины, которые с позитивной демографией и социологией связаны самым буквальным образом.

Высокотехнологичная травматологическая хирургия и диагностика — одна из ярчайших «фишек» этого медицинского бренда. Травматология — медицинская сфера и с растущей актуальностью, и с технологической насыщенностью. Во-первых, сейчас существенно вырос ситуативный ряд травматологии. Травматизм стал разнообразнее и… респектабельнее. Если прежде «поставщиками задач» для врачей-травматологов были зимний гололед, небрежность к производственной технике безопасности и автодорожная аварийность, то сейчас в этот список добавились фитнес, модные виды спорта, экстремальные хобби, новый фан-транспорт (самокаты, гироскутеры, роликовые коньки и моноколеса). Самоуверенная настройка тренажера, переоценка своих сил в паркуре или единоборствах, избыточное вживание в рыцарскую роль на фестивале исторической реконструкции — все это ставит перед врачами-травматологами большой фронт задач.

И мастерство хирургов и терапевтов, вовлеченных в это дело, сейчас состоит в том, чтобы вернуть пациента к активной жизни как можно скорее. Чтобы происшествие, приведшее его в клинику, стало бы для него забавно вспоминающимся казусом, а не изломом судьбы.

Потому подход травматологов «Клиники Эксперт» к своим задачам точнее всего определяется фразой «активная технологичность» — в работе они используют диагностическую и терапевтическую технику с очень насыщенной функциональностью.

В травматологии для успеха принципиально значима точность диагноза, а в «Клинике Эксперт» она буквально снайперская — благодаря новейшим рентгенологическим аппаратам и магниторезонансным томографам. Эта техника позволяет отследить тончайшие нюансы состояния костно-мышечной ткани, мозга, кровеносной системы. Столь же детальна и комплексная диагностика, ибо для врача-травматолога очень важно знать всю специфику пациента. Это значимо и для плана лечения, и для «дорожной карты» реабилитации. Ведь многие травмы — тотальный стресс для организма в целом, стресс метаболический и неврологический.

Минимализация органического и эмоционального стресса — вообще очень важный постулат концепции «Клиники Эксперт»: в хирургии весомо проработана тема малоинвазивных методов, самые современные диагностические аппараты дают минимальную техногенную нагрузку, а палаты послеоперационного пребывания оснащены по высшим канонам комфорта и эргономики.

Человек, которого обстоятельства привели к травматологам «Клиники Эксперт», может вполне уверено строить деловые и творческие планы — им не потребуется драматичное переписывание или отмена. Разве что легкая корректировка. Потому что своих пациентов врачи «Клиники Эксперт» возвращают к радостям жизни быстро и деликатно. Палаты клиники обустроены с отельным комфортом, в них нет никакого госпитального аскетизма, характерного больничного духа. Нет даже терпкого запаха хлорки, типичного для больниц — в «Клинике Эксперт» применяются самые современные средства дезинфекции. Выздоравливать тут приятно — процесс легко принять за отпуск.

К слову, дни выздоровления можно провести с максимальной пользой. Проверить все системы организма и по итогам этой диагностики спланировать свой стиль жизни: профилактику и терапию, фитнес-режим и меню, состав активных хобби и режим досуга. Врачи-диагносты с помощью точной и умной техники составят детальную и обстоятельную «инструкцию к здоровью».

Важно, что у ГК «Эксперт» при всем этом нет марочного эгоцентризма: все центры и клиники группы сотрудничают с врачами-клиницистами, работающими в муниципальных больницах, давая им полновесный доступ к диагностическим материалам и информационную поддержку.

Работа центров «Клиники Эксперт» — предметный пример того, что коммерческая медицина — полновесный субъект нацпроекта «Здоровье». Ибо у такой клиники — общеотраслевое значение. Она служит и лабораторией качества, и инновационным стимулятором, и драйвером профессионального роста.

Многопрофильная клиника в Новосибирске:

ул. Степная 23

Диагностические центры в Новосибирске:

ул. Красный проспект 71/1

ул. Якушева 41 к. 2

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