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На сайте АО «РЭС» обновлён Личный кабинет для клиентов

  • 27/07/2022, 09:00
АО «РЭС» уделяет пристальное внимание расширению и улучшению клиентского сервиса, особенно в части оказания услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям – ведь это одно из основных направлений производственной деятельности компании.

новости бизнесаДля удобства клиентов на официальном сайте компании функционирует «Личный кабинет». Энергетики уже провели большую работу по развитию этого электронного сервиса и не останавливаются на достигнутом. Летом 2022 года АО «РЭС» завершило обновление личного кабинета, модернизацию которого была начата еще в прошлом году.

При этом, необходимо отметить, что внедрение личного кабинета клиента – процесс многоэтапный, текущая версия – это только первая ступень, на данный момент проводится усовершенствование сервиса, а также формируется перечень доработок на основе предложений, поступающих от пользователей. Именно сейчас очень важна обратная связь от клиентов, ведь на основе критических замечаний и предложений разработчики сформируют наиболее полный функционал и простой дружественный интерфейс.

Уже сейчас можно с уверенностью отметить основные положительные аспекты обновленного личного кабинета, такие как:

  • разнообразие форм заявок под различные причины обращений клиентов, что позволяет сократить время на заполнение заявки;
  • минимальное количество полей, заполняемое физическими лицами при необходимости присоединения нового энергопринимающего устройства (ЭПУ);
  • возможность прикрепления документов постранично, что облегчает процесс прикрепления копий многостраничных подтверждающих документов за счет отмены необходимости объединения файлов в один документ;
  • наглядность отслеживания процесса на отдельной вкладке «История статусов заявки»;
  • возможность выбора электронного документооборота и взаимодействия посредством личного кабинета как для физических лиц с использованием простой подписи, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей которые могут использовать только усиленную квалифицированную электронную подпись.

В целом, внедрение и доработка функционала личного кабинета клиента позволит дистанционно, быстро и удобно воспользоваться услугой технологического присоединения к электрическим сетям, в том числе исключить необходимость посещения центра и пунктов обслуживания клиентов, а также сэкономить на почтовых расходах.

Чтобы сервисы личного кабинета стали именно такими, какими их хотят видеть потребители, ещё раз предлагаем пользователям поделиться впечатлениями и опытом использования функционала, эта обратная связь обязательно будет учтена в период усовершенствования и доработки сервисов.

Наиболее предпочтительным вариантом для предоставления информации о работе личного кабинета является сервис «Онлайн-помощник», который расположен в правом нижнем углу на главной странице сайта АО «РЭС». Для оперативного получения консультации необходимо авторизоваться, нажав на кнопку «Начать чат с оператором», указав ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.

Ваши вопросы и предложения по работе личного кабинета можно также оставить в формате голосового сообщения по телефону бесплатной линии 8-800-234-56-70 (клавиша «6» автоинформатора).

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергоснабжение энергетика АО «РЭС»


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