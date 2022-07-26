Интересные факты о Новосибирске

Отыскав Новосибирск на карте России, можно увидеть, что он находится в Сибирском федеральном округе, является центром Западно-Сибирского экономического района.

Почему стоит приехать в Новосибирск

Этот город считается сердцем Сибири, экономика здесь стремительно развивается, привлекая многочисленных предпринимателей. Тут находятся центральные офисы множества отечественных компаний.

Город стоит на реке Обь, он влечет туристов многочисленными парками. В холодное время года здесь процветают зимние виды спорта. А еще в Новосибирске масса интересных достопримечательностей:

Театр оперы и балета. Парк чудес Галилео. Зоопарк Имени Р.А. Шило. Дельфинарий. Планетарий. Ботанический сад. Собор Александра Невского.

Новосибирск славится своими музеями: авиационным, мировой погребальной культуры, железнодорожной техники.

Туристам в этом сибирском городе скучать не приходиться, здесь всегда есть куда пойти и чем заняться. Можно, к примеру, побывать в Центральном парке или в Первомайском сквере.

Летом в городе проходит множество театральных постановок, туристы проводят время за осмотром музейных экспонатов, гуляют в Ботаническом саду, наблюдая, наблюдают за животными в местном зоопарке.

Все эти учреждения открыты и зимой. Прогулки по морозным городским улицам доставляют ни с чем несравнимое удовольствие. Путешествие в Сибирь запоминается на всю жизнь.

Из сувениров популярностью пользуются таежные чаи, представляющие собой сборы целебных трав.

Интересные факты

С Новосибирском связано множество интересных фактов. Он признан самым быстроразвивающимся городом миллионником. Новосибирск даже в книгу рекордов Гиннеса попал. Численность населения превысило 1 млн. меньше чем за 75 лет. Американскому Чикаго, к примеру, для этого потребовалось на 10 лет больше. Рекорд удалось побить лишь китайскому Шеньчженю.

Новосибирск является самым большим муниципальным объектом в РФ. Его горожане представители более чем 120 наций. Этот сибирский город часто именуют центром Российской империи.

В этом сибирском городе расположена умнейшая улица в мире и самая коротенькая в РФ. Об умной упоминается в книге рекордов Гиннеса, речь идет о проспекте Лаврентьева, который находится в Академгородке. На этой улице насчитывается около 20 НИИ и прочих исследовательских центров, университетов.

Самая коротенькая улица Сибстройбути состоит из 3 жилых зданий, ее протяженность составляет всего четыре десятка метров. Ранее пальму первенства удерживала столичная улица Венецианова протяженностью 48 метров. Впервые о Сибстройбути упоминается в 1956 году, считается, что жители назвали ее самовольно.

Что касается самой длинной и прямой уличной магистрали в мире, то она также находится в Новосибирске. Это Красный проспект, длина которого превышает 6500 метров.

Метро города считается самым восточным в РФ. Его запустили в 1985 году – это был четвертый метрополитен в стране, первый на Урале. Протяженность 2-х линий приравнивается к 15,9 км. Всего функционирует 13 станций. Каждый день городское метро организует трансфер 150-200 тыс. человек. Обновление воздуха на станциях метрополитена выполняется 3 раза в час.

Чести оказаться книге Гиннеса удостоился метромост Новосибирска, его считают самым протяженным в мире. Конструкция моста уникальна, при возведении задействовали технология надвигания ролетов за счет мощных гидравлических домкратов. У данного моста пока не существует аналогов, он может передвигаться на роликах.

Большой протяженностью, составляющей 2096 метра, может похвастаться и автомобильный мост, перекинувшийся через реку Обь. Более длинного в Сибири просто нет.

А еще в городе есть мост, под которым удалось пролететь истребителю, его называют Октябрьским. Это случилось в 1965 году. Трюк выполнил летчик Привалов, его эксперимент пока не смог повторить никто.

В центре Новосибирска располагается крупнейшее в РФ здание Театра Оперы и Балета. Площадь этого строения составляет 11,8 тыс. км. За огромную площадь его именуют «Колизеем Сибири». Это выдающееся сооружение, главным украшением которого считается большая люстра весом 1730 кг. Первые представления здесь стартовали 12.09.1945 года.

Приезжайте в Новосибирск, чтобы своими глазами увидеть его многочисленные красоты и достопримечательности.