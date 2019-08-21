Предвкушение как приключение

Анонс предстоящего сезона — это для театра «Красный факел» не только обычный газетный формат в стиле «Будет то-то и тогда-то», но сама событийная материя. Превращать анонс из формального перечня в самодостаточное действо — традиционная краснофакельская «фишка». Ноу-хау, в аранжировке которого театр практически не повторяет сам себя.

Событию этому вполне к лицу слово «превью» — слово из нынешней мультимедийной эпохи. Экзотичное для почтенных театралов, но понятное и вкусное для поколений Y и Z. В этот раз компонент современной мультимедийности, как говорится, «выкручен на максималку»: у события не было традиционного гарнира в виде оркестра и пространных вступительных речей, зато был очень насыщенный и изобретательно поданный контент.

После коротенькой, как игровая вводная, речи руководства гостей запустили в причудливо организованное пространство. Тем, кому «10+» или «20-», такой концепт знаком по будничным компьютерным забавам, остальные ощутили бодрящий wow-эффект. Потому что «Красный факел» в этот вечер был устроен по принципу квеста — «игры-бродилки» с уровнями и насыщенными локациями.

В концепт этот вписали практически все уголки театра — включая и те, что для зрителя в принципе недоступны в канве обычного визита в театр. И, кстати, в силу этой недоступности вдвойне притягательны. Увидеть процесс репетиции в малом зале, выйти на большую сцену маршрутом актера, побродить средь декораций — действия, которые практически в каждом будят «внутреннего ребенка» — существо воодушевленное и азартно любопытное. Это очень роднило задумку с популярным на познавательных телеканалах форматом «Как это сделано». Посмотреть на магию театра изнутри, разобраться в ее конструктиве — соблазн, который уровнял и театралов со стажем, и тех, кто совсем недавно перестал ходить в школьные культпоходы: практически у каждой локации скапливались очереди (бесконфликтные и дружелюбные, но вполне зримые), и запускали «внутрь чуда» компактными партиями — человек по пять-восемь. Дабы толчея не помешала вдумчивости проникновения. Да и не повредила бы театральным реликвиям, которых в каждой локации было множество. В радиорубке на веранде театра можно было послушать через наушники голоса ушедших краснофакельских звезд — театральные истории от первого лица, выдержки из дневников и писем; в двух фойе — увидеть на телеэкранах видеоревю самых знаменитых спектаклей. Их реквизит был разложен на подножиях плазм в живописные натюрморты, так что представить (или вспомнить) эстетику каждого действа было достаточно легко. А гости большой сцены смогли побаловать своих «внутренних детей» удивлением от тактильного контакта с предметным миром спектаклей. То, что со зрительского кресла выглядит деталями практически настоящего мира, вблизи оказывается сделанным из… Стоп, спойлеров не будет: традицию таких экскурсий «Красный факел» намерен развивать, так что побережем свежесть восприятия.

Открытая репетиция — тоже традиция новая. Точнее перезапущенная. В последние годы в «Красном факеле» не было принято приглашать зрителей на репетицию. А теперь, накануне сотого сезона, эту практику «сняли с паузы»: в ходе превью-вечеринки гости театра смогли взглянуть на работу над спектаклем «Раздражение», который ставит на Малой сцене Артем Находкин. Это зрелище-диптих из одноактных пьес «Раздражение» Сэма Бобрика и «Я жду тебя, любимый…» Дарио Фо и Франки Раме. Премьера спектакля назначена на 19 и 20 сентября. А пока гости заряжались предвкушением.

Фото автора