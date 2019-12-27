Клиника Мешалкина объявила конкурс на проектирование второй очереди НИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России) объявило конкурс на разработку проектной документации для реконструкции второй очереди клиники. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Победитель конкурса должен провести инженерные изыскания, разработать проектно-сметную документацию, а также рабочую документацию. В частности, в рамках проектирования необходимо выполнить расчет энергопотребления объекта для получения технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Отмечается, что к этапу инженерных изысканий подрядчик должен приступить в течение одного месяца с момента заключения контракта, окончание срока — в течение 75 календарных дней с момента заключения контракта. К работе над проектной документацией подрядчику необходимо приступить в течение одного календарного дня с момента заключения контракта; окончание срока — в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Согласно документации, максимальная общая площадь объектов не более 65 тыс кв. м.

Реализация 2-й очереди, в частности, включает реконструкцию радиологического корпуса (предполагает инсталляцию компактного ускорителя на роботе в существующие помещения 1 этажа радиологического корпуса), капитальное строительство нового лечебного корпуса (восьмиэтажное здание на 109 коек), капитальное строительство детского лечебного корпуса (восьмиэтажное здание, рассчитанное на 120 коек) и другие мероприятия.

Начальная цена контракта — 212,2 млн рублей. Источник финансирования — средства федерального бюджета.

Срок строительства — 2020—2023 годы, ввод в эксплуатацию — 2024 год.

Победитель будет определен 6 февраля 2020 года.

Ранее InfoPro54 сообщало, что субсидия из федерального бюджета в размере более 7,8 млрд рублей будет предоставлена на реконструкцию и развитие НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина. Соответствующее постановление Правительства РФ № 1260 26 сентября подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В соответствии с постановлением, в период с 2019 по 2023 года будет предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений в проектирование и реконструкцию объекта капитального строительства «Реконструкция и развитие комплекса (2 очередь), г. Новосибирск» ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина». Центр определен заказчиком и застройщиком.

Фото: пресс-служба НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина