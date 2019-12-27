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В АО «РЭС» начато плановое обновление автопарка

  • 27/12/2019, 12:01
Специалисты АО «РЭС» выполняют обслуживание и современных подстанций, и разветвленных кабельных линий в городской черте, и сельских электросетей в непроходимых болотах. В таких условиях, зачастую, необходимо применение специальных средств и техники.

На вооружении филиалов предприятия имеется достаточно обширный и разнообразный автопарк – всего более 1000 единиц техники, в том числе бригадные автомобили, тракторы, автогидроподъемники, автокраны, снегоболотоходы, мульчеры и прочая спецтехника.

На протяжении длительного времени основным транспортным средством АО «РЭС» являлся автомобиль УАЗ-33099 (буханка), посредством которого осуществляется доставка персонала и оснащения оперативно-выездных и ремонтно-восстановительных бригад. В этом году было принято решение о плановом обновлении парка техники предприятия с поэтапным переходом на более современные модели. Поэтому наряду с проверенными временем УАЗами-«буханками» для филиалов, которые располагаются в Новосибирской области, взамен существующего бригадного автомобиля приобретены более современные и надежные (ГАЗ-27527 «Соболь»). А за оперативно-выездными бригадами, работающими в Новосибирске, будут закреплены УАЗ «Патриот-Пикап» с дополнительным оборудованием.

В торжественной обстановке представителям филиалов АО «РЭС» вручили около 30 единиц техники. Уже с нового года эти машины выйдут на линию.

В целом, автомобили оперативно-выездных бригад должны быть укомплектованы:

  • средствами защиты, применяемыми в электроустановках;
  • средствами связи, рациями для осуществления допуска персонала;
  • необходимыми инструментами и оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ;
  • достаточным количеством мест для размещения персонала бригады.

Кроме того, автотехника, участвующая в ликвидации аварий и технологических отключений, должна иметь универсальные технические характеристики, позволяющие выполнять поставленные задачи как в нормальной дорожной обстановке, так и в условиях бездорожья.

Обновленный автопарк позволит сократить время прибытия оперативно-выездных бригад вне зависимости от погодных и дорожных условий. Это, в свою очередь, позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании

 

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