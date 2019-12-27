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В Новосибирской области внедряется проект по долговременному уходу за пожилыми людьми

Он реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
  • 27/12/2019, 13:39
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В регионе утвержден план мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По словам министра труда и социального развития региона Ярослава Фролова, для софинансирования будет предоставлена субсидия из федерального бюджета: в 2020 году — 678,8 млн рублей, в 2021 году — 605 млн рублей, в 2022 году — 545,8 млн рублей.

Отмечается, что в ходе реализации система долговременного ухода на базе всех комплексных центров социального обслуживания населения будут созданы: территориальные координационные центры, службы сопровождения граждан, службы «мобильная бригада», службы сиделок (помощников по уходу), единый региональный call-центр. Субсидия также предусматривает оборудование и укомплектование основными средствами жилых корпусов и нежилых помещений в учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. Так, к 2022 году будут улучшены и созданы условия для комфортного проживания более 2 000 граждан пожилого возраста и инвалидов, в 14 государственных и 25 муниципальных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

Главный внештатный специалист — гериатр министерства здравоохранения Новосибирской области Людмила Канунникова сообщила, что в настоящее время на базе поликлинических отделений трех госпиталей созданы областные гериатрические центры. В десяти районах пациенты возраста «65+» доставляются спецавтомобилями на приемы к врачам в поликлинические отделения ЦРБ.

Отмечается, что работа по реализации мероприятий по созданию системы долговременного ухода началась уже в 2019 году на базе 10 пилотных муниципальных районов Новосибирской области — организована работы междисциплинарных мобильных бригад. Из средств федерального бюджета предоставлены 19 млн рублей, за счет которых приобретены 10 единиц специализированного автотранспорта. Микроавтобусы Газель NEXT адаптированы для перевозки маломобильных граждан и инвалидов-колясочников, имеют электроподъемник для инвалидной коляски, систему ремней и креплений инвалидного кресла, кнопку для вызова водителя у мест пассажиров с ограниченной мобильностью.

Фото: pixabay.com, автор- beejees

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