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Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для бизнеса до 100 млн рублей

  • 21/05/2019, 14:42
Лимит предоставляется без залога на срок до 5 лет.

Промсвязьбанк (ПАО)ПАО «Промсвязьбанк» увеличил максимальный лимит овердрафта для малого и среднего бизнеса по продукту «СуперОвердрафт» с 60 до 100 млн рублей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить овердрафт в размере до 70% от кредитового оборота по расчетному счету.

Лимит предоставляется без залога на срок до 5 лет, при этом отсутствуют обязательные ежемесячные сроки погашения траншей. Проценты по овердрафту начисляются только за время фактического пользования средствами банка.

Продукт «СуперОвердрафт» можно оформить, даже если у клиента на момент подачи заявки нет расчетного счета в Промсвязьбанке. Банк рассмотрит обороты компании в текущих банках клиента и, сделав на их основании расчет, предложит индивидуальные условия финансирования.

— Мы видим, что овердрафтное кредитование крайне востребовано у компаний малого и среднего бизнеса. За 2018 год объем открытых лимитов вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. У бизнеса возникает потребность в больших суммах финансирования, поэтому мы идем ему навстречу, увеличивая размеры лимитов, — говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Фото: пресс-служба банка

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